Meteorologia: frente fria pode derrubar temperaturas em Goiás, com municípios chegando a 6 °C

Apesar disso, as temperaturas baixas ainda devem coexistir com momentos de calor em várias regiões do estado

Natália Sezil - 13 de setembro de 2025

Imagem mostra ciclistas pedalando em meio a onda de frio (Foto: Reprodução)

Após dias de calor intenso e termômetros chegando a 42,9°C (como foi em São Miguel do Araguaia), Goiás deve passar por temperaturas mais baixas esta semana.

A explicação é uma frente fria, que vem do Sul, se aproxima do estado goiano e pode trazer até mesmo índices de precipitação.

A previsão é de Elizabete Alves, coordenadora do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que detalhou ao G1 que a mais afetada será a região Sudoeste.

Por isso, cidades como Jataí, Rio Verde e Mineiros estão na lista de municípios que podem diminuir os termômetros e receber pancadas de chuva.

Quanto a Goiânia, a expectativa é de que haja aumento de nebulosidade e algumas chuvas isoladas.

Mesmo assim, o calor continua em alguns pontos do estado. O Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) alerta para as regiões Norte e Oeste, que podem atingir máximas de 42°C e 43°C.

Anicuns, Aragarças, Caiapônia e Palmeiras de Goiás enfrentam uma variação de até 23 °C em um mesmo dia. Porangatu, Niquelândia e Uruaçu vivem um cenário semelhante.

O contexto pede cuidado dos goianos, já que os números são acompanhados da baixa umidade relativa do ar. Em algumas cidades (a capital incluso), a umidade pode chegar a 10%.

O risco de incêndio também aumenta. Vale a regra 30/30/30: quando as temperaturas estão acima de 30°C, a umidade do ar abaixo de 30% e a velocidade do vento acima de 30 km/h.

Anápolis e Goiânia

Segundo o Climatempo, Anápolis deve variar entre 22°C e 34°C durante o domingo (14) e a segunda-feira (15). As nuvens devem cobrir o céu.

Para a semana, o calor deve amenizar um pouco. A expectativa até sexta-feira (19) é de que as mínimas fiquem entre 21°C e 23°C. Já as máximas oscilam entre 31°C e 32°C.

Os termômetros voltam a subir no próximo fim de semana, quando batem 34°C novamente.

Para a capital, a previsão é de temperaturas entre 20° e 35° no domingo e início da semana, marcados por muita nebulosidade.

O calor segue nos dias seguintes: os termômetros marcam mínimas de 22°C a 24°C e máximas de 33°C a 35°C.

O próximo sábado (20) deve ser o mais quente. A expectativa é de que os goianienses enfrentem de 26°C a 36°C durante o dia.

