Goiás tem 10 cidades na lista das mais quentes do Brasil, mostra Inmet

Incêndios e nuvens de fumaça fizeram os termômetros baterem quase 40°C em todo o país

Natália Sezil - 10 de setembro de 2025

Máximas podem ultrapassar os 38°C no Estado (Foto: Reprodução/Equatorial)

Termômetros chegaram a marcar 39,2°C em território goiano, nesta terça-feira (09). A informação é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que computou as maiores temperaturas registradas no Brasil.

Entre as cidades mais quentes do país, dois municípios de Goiás aparecem no top 10. O destaque geral, enquanto isso, vai para o estado vizinho do Tocantins.

Os municípios tocantinenses ocuparam as primeiras cinco posições, atingindo impressionantes 40,6°C. Maranhão e Mato Grosso também figuram antes dos goianos.

Em sétimo lugar, São Miguel do Araguaia é quem se destaca. Mesmo que às margens do Rio Araguaia, a proximidade com a água não parece ter refrescado o ambiente: os termômetros registraram 39,2°C.

Na sequência, a cidade de Goiás aparece. No município histórico conhecido por ter sido a casa da poetisa Cora Coralina, a marca foi parecida: 39,1°C.

Outras cidades goianas também aparecem, embora fora dos 10 maiores destaques. Porangatu, por exemplo, fica em 19ª posição, com 38,4°C.

Já Goiânia, conhecida como uma capital quente, figura em 29º lugar. A temperatura máxima foi de 37,9°C durante o dia – que foi marcado por nuvens de fumaça.

Pirenópolis, onde a área do Morro do Frota pega fogo desde segunda-feira (08), as chamas elevaram os termômetros a 37,8°C.

Itapaci, Iporá, Itumbiara e Catalão também aparecem nas primeiras 50 posições da lista, com mais de 37,3°C.

No momento de seca, fica o alerta para a baixa umidade relativa do ar. Utilizar umidificadores, beber água e evitar exercícios nos períodos mais quentes do dia podem ajudar.

