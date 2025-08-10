Frente fria oriunda do Sul deve derrubar temperatura em Goiânia

Infelizmente, ela não vem acompanhada de precipitações, e os cuidados com a baixa umidade precisam ser redobrados por parte da população

Natália Sezil - 10 de agosto de 2025

Goinienses na rua em dia de frio. (Foto: Divulgação/ Prefeitura de Goiânia)

Goianienses que gostam do frio podem se animar: uma frente fria vinda do Sul do país deve derrubar a temperatura em Goiânia por alguns dias.

Os termômetros devem ser afetados por uma massa de ar polar continental que avança pelo Brasil. Ela está associada a um ciclone extratropical, que já atinge a região Sudeste.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o declínio de temperatura passa pelos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, cruza Minas Gerais e atinge toda uma faixa de Goiás – incluindo a capital.

Por isso, moradores de Goiânia terão mais três dias de frio. Os termômetros só voltam a subir a partir de quinta-feira (14), de acordo com o portal Climatempo.

Nesta segunda-feira (11), a previsão é de que a mínima registrada seja 12°C. O dia deve ser de sol, com muitas nuvens à tarde e à noite. Às 12h, faz 23°C, enquanto a máxima, de 27°C, acontece das 15h às 17h.

Na terça-feira (12), a expectativa é de que as temperaturas variem de 11°C a 28°C. O sol deve estar presente durante todo o dia, e o céu não fica marcado por nuvens.

A nebulosidade volta na quarta-feira (13), quando os goianienses podem sentir um leve aumento nos termômetros. O frio continua por parte do dia: faz 14°C. O calor volta durante a tarde, com máxima de 32°C.

Na quinta-feira (14), a temperatura também chega a 32°C, mas a mínima é de 17°C. Sol e nuvens devem disputar espaço durante a tarde.

Nível de umidade é alarmante

Com o frio e o tempo seco, os moradores de Goiânia devem redobrar o cuidado com os baixos níveis de umidade. O Inmet emitiu um alerta amarelo para essa questão, que atinge todo o estado de Goiás.

Nos dias em que a umidade está mais alta, na segunda e quinta-feira, os níveis variam entre 26% e 64%. Já nos dias mais secos, na terça e quarta-feira, as porcentagens ficam entre 21% e 49%.

Com isso, é essencial adicionar alguns hábitos na rotina. Beber bastante líquido, evitar desgaste físico nas horas mais secas, e diminuir a exposição ao sol nas horas mais quentes do dia são dicas importantes.

Além disso, utilizar um umidificador de ar ou panos molhados pela casa pode ajudar.

