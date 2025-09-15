O botão que tem em toda casa e deve ser desligado sempre que alguém sair e ela for ficar sozinha

Simples, mas essencial para a segurança e economia de energia

Pedro Ribeiro - 15 de setembro de 2025

(Foto: Reprodução)

Nem sempre lembramos, mas existe um botão no quadro de luz que pode trazer mais tranquilidade quando a casa fica vazia por longos períodos: o disjuntor geral de energia.

A recomendação é desligá-lo somente em situações como viagens ou quando ninguém ficará no imóvel por vários dias.

Nesses casos, o hábito ajuda a evitar curtos-circuitos, incêndios e ainda protege os eletrodomésticos contra queima em caso de quedas ou oscilações na rede elétrica.

Além disso, elimina o consumo de energia em stand-by, que mesmo pequeno, se soma ao longo do tempo.

Protege contra acidentes elétricos

Ao cortar a energia geral, você reduz riscos de sobrecarga ou curto-circuito durante sua ausência.

Evita perdas com aparelhos queimados

Quedas de energia repentinas podem danificar eletrônicos conectados, como TVs e geladeiras.

Garante economia de energia em stand-by

Mesmo desligados, aparelhos continuam puxando energia. O disjuntor corta esse gasto oculto.

Mais tranquilidade em viagens

Você pode sair sabendo que nenhum equipamento ficará ligado por engano.

Vale lembrar: se precisar manter geladeira ou freezer ligados, desligue apenas os disjuntores individuais dos outros ambientes, mantendo ligado apenas o circuito essencial.