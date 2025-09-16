Banoffe na frigideira: faça de café da manhã ou para lanchar e aproveite essa delícia

Versão prática de uma sobremesa inglesa conquista as redes com poucos ingredientes e preparo rápido

Anna Júlia Steckelberg - 16 de setembro de 2025

(Foto: Captura de tela/Youtube)

Nem só de pão e café se faz um começo de dia. A cada ano, cresce a busca por receitas criativas que fogem do tradicional e ainda garantem aquele ar de “conforto gourmet” sem exigir horas na cozinha.

Segundo dados do Google Trends, termos como “banoffee” têm registrado aumento de interesse no Brasil, sobretudo em finais de semana e feriados. A explicação é simples: a torta inglesa criada na década de 1970 ganhou novas versões, e agora até mesmo uma frigideira se tornou suficiente para transformar o clássico em algo prático e irresistível.

No YouTube, quem prova isso é o canal Teste Receitas, seguido por quase meio milhão de pessoas. O vídeo que ensina a preparar uma banoffe na frigideira viralizou ao mostrar que a sobremesa pode ser adaptada para café da manhã ou lanche, conquistando tanto quem já é fã do doce quanto aqueles que buscam novidades rápidas e acessíveis.

Nos comentários, internautas celebram a ideia como “a melhor forma de começar o dia com sabor de sobremesa”.

A simplicidade da receita é um dos segredos de seu sucesso. Para o preparo, é preciso apenas uma frigideira e alguns ingredientes que costumam estar na despensa.

O primeiro passo é derreter 1 colher de sopa de manteiga e, em seguida, acrescentar 3 bananas nanica fatiadas, deixando que caramelizem levemente. Essa base frutada contrasta com a cremosidade do doce de leite Hey!Mu, que deve ser adicionado a gosto, criando um recheio rico e envolvente.

Para dar estrutura e crocância, entram em cena 12 biscoitos maisena, quebrados e distribuídos sobre a mistura quente. O charme final fica por conta de duas camadas que elevam o preparo: chantili, que pode ser aplicado generosamente, e um toque de canela em pó, capaz de realçar aromas e equilibrar o doce. O resultado é uma sobremesa montada em minutos, servida direto na frigideira ou em porções individuais, que une praticidade com sabor sofisticado.

Não se trata apenas de uma moda passageira. Em sites de avaliação gastronômica, a banoffee aparece entre as sobremesas mais comentadas, justamente pela combinação certeira de banana e doce de leite.

Essa versão rápida reforça uma tendência atual: transformar clássicos elaborados em preparos acessíveis para a rotina. A frigideira, nesse caso, assume o papel de protagonista, derrubando a ideia de que sobremesas elegantes exigem equipamentos caros ou etapas complicadas.

Ao final, a banoffe na frigideira mostra como a culinária pode ser democrática, sem perder charme nem sabor. É a prova de que, mesmo nos intervalos do dia a dia, é possível sentar à mesa com algo especial, seja para acompanhar um café passado na hora ou para surpreender a família com um lanche doce, descomplicado e cheio de história.

