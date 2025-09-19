Motorista denuncia cobrança de pedágio em estrada de terra entre Goiás e Mato Grosso

Imagens mostram que condutor deve seguir por cerca de 15 km em meio a poeira e buracos

Gabriella Pinheiro - 19 de setembro de 2025

Imagem mostra pedágio em meio a estrada de terra. (Foto: Reprodução/ Redes socias)

Um motorista que trafegava pela GO-454, entre Mozarlândia, em Goiás, e Cocalinho, no Mato Grosso, usou as redes sociais para denunciar a cobrança de pedágio em um trecho que sequer possui pavimentação asfáltica.

Em um vídeo registrado, o condutor mostra uma placa indicando os valores cobrados. Para se ter uma ideia, é cobrado R$ 10 por eixo e R$ 5 para motocicletas.

As imagens ainda mostram que os veículos precisam enfrentar um percurso de cerca de 15 quilômetros em estrada de terra após o pedágio, lidando com poeira e buracos.

Conforme prevê a legislação brasileira, a cobrança de pedágio em estradas de terra é incomum e só pode ser permitida em trechos particulares com autorização oficial para a prática.

O Portal 6 tentou entrar em contato com a Goinfra, que se limitou a informar que responderá assim que tiver mais informações, sem estipular data ou horário para retorno. O espaço segue aberto.

