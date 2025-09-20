Faustão leva filha até o altar sentado em cadeira de rodas durante casamento

Casamento aconteceu na casa do apresentador, em São Paulo, e teve cerca de 40 convidados.

Paulo Roberto Belém - 20 de setembro de 2025

Filha do apresentador se casou neste sábado (20) (Foto: Reprodução/Internet)

(FOLHAPRESS) – Faustão levou a filha, a cantora Lara, até o altar neste sábado (20), quando a jovem se casou com o também apresentador Julinho Casares.

Vídeos da cerimônia mostram que ele acompanhou a filha sentado em uma cadeira de rodas empurrada por Rodrigo Silva, seu filho mais novo. O casamento aconteceu na casa de Faustão, em São Paulo, e teve cerca de 40 convidados.

Em agosto, o apresentador recebeu alta após passar por transplantes de fígado e rim. Ele estava internado no Hospital Israelita Albert Einstein, na zona sul de São Paulo.

Segundo o boletim médico, Faustão “se encontra bem clinicamente, com bom funcionamento dos órgãos transplantados”.

O apresentador foi internado em 21 de maio para tratar uma infecção bacteriana com sepse. Neste mês, realizou dois transplantes –de fígado, no dia 7, e um retransplante de rim, em 8 de agosto.

Agora, Faustão seguirá, em casa, com uso de medicamentos imunossupressores –para diminuir a chance de rejeição dos órgãos transplantados– e acompanhamento médico regular.

O apresentador enfrenta um histórico recente de complicações de saúde. Em agosto de 2023, ele passou por um transplante de coração, após um quadro de insuficiência cardíaca. Meses depois, em fevereiro de 2024, foi submetido a um transplante de rim, em decorrência do agravamento de uma condição crônica do órgão.

Desde então, ele tem seguido em tratamento sob acompanhamento médico constante. Fausto Silva chegou a realizar sessões de hemodiálise até que seu estado clínico permitisse a adoção de outro protocolo.