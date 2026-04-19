Conheça 20 curiosidades sobre Roberto Carlos, que faz 85 anos neste domingo

Aniversário não vai passar em branco. Para marcar a ocasião, ele escolheu celebrar com um show em sua cidade natal

Folhapress - 19 de abril de 2026

Roberto Carlos em show (Foto: Divulgação)

IVAN FINOTTI

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O cantor Roberto Carlos completa 85 anos neste domingo (19) e, de quebra, comemora também 65 anos desde que lançou seu primeiro LP, o disco secreto chamado “Louco Por Você”. Secreto? Isso mesmo. Antes do disco “Roberto Carlos”, de 1963, que trazia os sucessos “Parei na Contramão” e “Splish Splash”, o astro lançou esse álbum que trazia músicas de bossa-nova e que foi renegado.

O Rei da MPB nunca permitiu que esse disco fosse relançado e nunca mais cantou aquelas canções. Essa é uma das 20 curiosidades que o F5 preparou na galeria de fotos abaixo para homenagear Roberto em seu aniversário.

Outra curiosidade fala da época em que o Notícias Populares desvendou o que chamava de “o maior segredo do país”. Em 1992, o jornal enviou um repórter e um fotógrafo para a cidade natal de Roberto, Cachoeiro de Itapemirim.

A ideia era investigar e revelar detalhes do acidente que marcou Roberto na infância.

Logo aos seis anos, ele perdeu parte da perna direita em um acidente de trem. A locomotiva manobrava na estação da cidade, durante uma festa municipal, quando atropelou o pequeno.

A equipe do Notícias Populares entrevistou pessoas como o médico que amputou a perna do menino, logo abaixo do joelho. Também ouviu a freira que comandava a escola de Cachoeiro nos anos 1940 e que carregava Roberto nos braços quando sentia pena pelo que o acidente causara.

Ele usou muletas pelo resto da infância e em parte da adolescência, até conseguir uma prótese, com a qual começou sua carreira.

As reportagens do jornal foram publicadas por três dias, até que os advogados de Roberto Carlos conseguiram, em ação na Justiça, que a série fosse interrompida.

Essa não seria a última vez que Roberto e seus advogados tentariam fazer com que jornalistas não contassem sua história. Mas espere, isso já é assunto de outra curiosidade na galeria de fotos.

Roberto Carlos lançou 41 álbuns de estúdio compostos majoritariamente por canções inéditas. Mas a discografia oficial de seu site considera 65 discos, incluindo dois compactos de início de carreira, em 1959 e 1960, e diversos outros cantados em outras línguas.

Os números normalmente difundidos dizem que ele vendeu entre 120 e 140 milhões de cópias em sua vida. O número é impressionante, considerando que os Rolling Stones venderam 180 milhões no mundo inteiro e o Pink Floyd, 200 milhões.

O aniversário não vai passar em branco. Para marcar a ocasião, ele escolheu celebrar com um show em sua cidade natal, Cachoeiro de Itapemirim, neste domingo.

Mesmo aos 85, o Rei mantém agenda cheia. Ele já se apresentou quatro vezes no México neste ano e tem pelo menos quatro datas marcadas nos Estados Unidos no final do próximo mês, em Nova York, Boston, Miami e Orlando.

No meio disso, porém, ele cantará na Praia Grande, em São Paulo, no dia 25 deste mês, e em São Luís, no Maranhão, em 9 de maio, celebrando o Dia das Mães.

Ainda há ingressos disponíveis para este domingo, mas, segundo a imprensa local, o difícil é conseguir vaga em hotéis na região, cuja rede já ultrapassou 90% de ocupação.

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