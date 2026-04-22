Suas unhas estão avisando: veja o que manchas, cores e linhas podem revelar sobre sua saúde

Pequenas mudanças que passam despercebidas no dia a dia podem indicar desde alterações simples até sinais importantes que merecem atenção médica

Daniella Bruno - 22 de abril de 2026

(Foto: Reprodução)

O corpo humano costuma dar sinais antes mesmo que um problema se torne evidente.

Muitas vezes, essas pistas aparecem de forma sutil, em detalhes que passam despercebidos na rotina, como alterações na pele, no cabelo ou até mesmo nas unhas.

Embora nem toda mudança indique algo grave, observar padrões e entender o que é comum e o que foge do normal pode fazer diferença na prevenção.

Nesse contexto, as unhas ganham destaque como possíveis indicadoras de saúde, revelando sinais que vão desde questões simples até condições que exigem atenção médica.

Alterações comuns: quando observar e quando relativizar

Antes de tudo, é importante separar informação confiável de mitos populares. Nem toda alteração nas unhas indica doença — muitas vezes, o corpo apenas responde a fatores externos ou ao envelhecimento natural.

Veja os principais casos:

Manchas brancas (leuconíquia)

Surgem, na maioria das vezes, por pequenos traumas na unha. Ao contrário do que muitos pensam, raramente indicam falta de zinco ou cálcio.

Surgem, na maioria das vezes, por pequenos traumas na unha. Ao contrário do que muitos pensam, raramente indicam falta de zinco ou cálcio. Estrias verticais

Aparecem naturalmente com o envelhecimento. Embora possam se acentuar com desidratação ou deficiência nutricional, geralmente não indicam problemas graves.

Aparecem naturalmente com o envelhecimento. Embora possam se acentuar com desidratação ou deficiência nutricional, geralmente não indicam problemas graves. Unhas amareladas

Podem indicar onicomicose, que é a causa mais comum. Além disso, o hábito de fumar e algumas doenças de pele também podem provocar essa coloração.

Podem indicar onicomicose, que é a causa mais comum. Além disso, o hábito de fumar e algumas doenças de pele também podem provocar essa coloração. Linhas horizontais (linhas de Beau)

Indicam que o crescimento da unha foi interrompido temporariamente. Isso pode acontecer após febre alta, infecções ou momentos de estresse intenso no organismo.

Sinais de alerta: quando procurar ajuda médica

Algumas alterações exigem mais atenção e não devem ser ignoradas. Nesses casos, a avaliação médica é fundamental.

Unhas azuladas ou roxas

Podem indicar cianose. Esse sinal sugere que o corpo não está recebendo oxigênio suficiente e pode estar ligado a problemas cardíacos ou pulmonares.

Podem indicar cianose. Esse sinal sugere que o corpo não está recebendo oxigênio suficiente e pode estar ligado a problemas cardíacos ou pulmonares. Unhas em colher (coiloníquia)

Ficam côncavas e podem até reter líquidos. Esse formato costuma estar associado à anemia por deficiência de ferro.

Ficam côncavas e podem até reter líquidos. Esse formato costuma estar associado à anemia por deficiência de ferro. Linha preta na unha (melanoníquia)

Pode ser apenas um sinal benigno, mas também pode indicar melanoma subungueal. Se surgir de forma repentina ou mudar de tamanho, procure um dermatologista com urgência.

Pode ser apenas um sinal benigno, mas também pode indicar melanoma subungueal. Se surgir de forma repentina ou mudar de tamanho, procure um dermatologista com urgência. Baqueteamento digital

As pontas dos dedos ficam arredondadas e as unhas se curvam para baixo. Esse sinal está ligado a doenças pulmonares ou cardíacas crônicas.

Observar é importante, mas diagnosticar é papel médico

No fim das contas, as unhas realmente funcionam como um reflexo do organismo, mas não devem ser interpretadas de forma isolada. Embora alguns sinais sejam apenas variações normais, outros podem indicar condições que merecem investigação.

Por isso, ao notar alterações persistentes ou incomuns, o mais indicado é buscar avaliação profissional.

Observar o corpo é um primeiro passo — mas o diagnóstico correto sempre depende de análise clínica especializada.

Confira no post abaixo!

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Erika Santos (@kinha_moreninha)

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