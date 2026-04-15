Quanto custa se hospedar nas pousadas de Bruno Gagliasso em Fernando de Noronha

Quanto custa se hospedar nas pousadas de Bruno Gagliasso em Fernando de Noronha varia por temporada, mas valores surpreendem quem busca luxo na ilha

Gabriel Yuri Souto - 15 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Instagram/@brunogagliasso)

Quanto custa se hospedar nas pousadas de Bruno Gagliasso em Fernando de Noronha pode surpreender muita gente. Apesar do padrão elevado, os valores variam bastante conforme a época do ano e o tipo de experiência escolhida na ilha.

O casal Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank administra dois empreendimentos no arquipélago: a Pousada Maria Bonita e a Pousada Maria Flor. Ambas ficam em Floresta Nova, região central que facilita o acesso aos principais pontos turísticos.

Maria Bonita aposta em charme e conforto

A Maria Bonita foi o primeiro investimento do casal em Noronha. A pousada segue o estilo boutique e oferece ambiente mais intimista, com cerca de 12 suítes.

Além disso, o local aposta em decoração com identidade brasileira, clima acolhedor e atendimento personalizado. A estrutura inclui piscina, áreas de descanso e café da manhã à la carte.

Quanto aos valores, as diárias costumam começar em torno de R$ 1.300 na baixa temporada. Já em períodos de alta demanda, como férias e feriados, os preços podem ultrapassar R$ 2.000 por noite.

Maria Flor oferece experiência mais exclusiva

Já a Maria Flor representa uma proposta ainda mais sofisticada. A pousada traz arquitetura contemporânea, design minimalista e foco em conforto premium.

As suítes possuem diferentes categorias. Algumas oferecem vista para o mar ou jardim, além de acabamentos refinados e enxoval de alto padrão.

Nesse caso, quanto custa se hospedar nas pousadas de Bruno Gagliasso em Fernando de Noronha sobe um pouco mais. As diárias começam por volta de R$ 2.200 e podem passar de R$ 3.000, especialmente em datas especiais.

Preço varia conforme época e demanda

Assim como em outros destinos turísticos, os valores mudam conforme a temporada. Períodos como Réveillon, Carnaval e férias elevam bastante os preços.

Por isso, especialistas recomendam reservar com antecedência de três a seis meses. Dessa forma, o viajante consegue mais opções e, em alguns casos, valores mais acessíveis.

Luxo e localização valorizam experiência

Além do padrão de hospedagem, outro ponto forte das pousadas é a localização. Ambas ficam próximas à Vila dos Remédios, onde se concentram restaurantes, mercados e atrações.

Com isso, o casal consolidou presença no turismo de luxo em Fernando de Noronha. Ao mesmo tempo, oferece experiências diferentes, que atendem desde quem busca conforto até quem deseja exclusividade total.

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