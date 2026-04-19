Cher descobre neta adolescente e tenta construir relação, diz jornal

Jovem, chamada Ever, seria filha de Elijah Blue Allman com a ex-modelo Kayti Edwards

Folhapress - 19 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Redes Sociais)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Uma revelação inesperada movimentou a família de Cher. Aos 79 anos, a artista teria descoberto recentemente a existência de uma neta de 15 anos e agora tenta, aos poucos, se aproximar da adolescente, segundo informações publicadas pelo jornal britânico The Sun.

A jovem, chamada Ever, seria filha de Elijah Blue Allman com a ex-modelo Kayti Edwards. De acordo com o relato, a gravidez aconteceu após um breve envolvimento entre os dois, ainda em 2010.

A descoberta teria ocorrido após uma ligação feita por Cher no ano passado. Segundo Kayti, a cantora já tinha ouvido rumores anteriormente, mas decidiu buscar uma confirmação direta. “Ela me procurou e perguntou se era verdade. Quando contei, ficou em choque”, disse.

O tema já circulava na família desde 2021, quando Elijah mencionou a existência da filha durante um momento delicado de sua vida pessoal. Ainda assim, a informação só teria sido confirmada oficialmente anos depois.

Kayti afirma que o relacionamento com Elijah foi breve, mas que ele sempre soube da existência da filha -embora não tenha assumido um papel ativo como pai. “Ele aparecia de vez em quando, mas nunca quis exercer a paternidade”, afirmou. Segundo ela, o marido atual é quem criou a adolescente desde o nascimento.

O contexto familiar também envolve um histórico de dependência química de Elijah, que voltou a ganhar atenção pública nos últimos anos. Em 2023, Cher chegou a recorrer à Justiça pedindo uma curatela emergencial para o filho, alegando dificuldades dele em administrar a própria vida. O caso foi resolvido de forma privada, mas episódios posteriores, como hospitalizações, voltaram a preocupar a família.

Foi nesse cenário que a cantora decidiu esclarecer de vez a situação da neta. Ainda de acordo com Kayti, houve um primeiro encontro em setembro do ano passado, na casa de Cher, em Malibu. “Ela foi muito gentil, conversou sobre escola, vida, coisas do dia a dia. Foi tudo bem natural”, contou.

Desde então, o contato entre avó e neta estaria acontecendo de forma gradual. Presentes em datas comemorativas, conversas por telefone e pequenos gestos marcam o início da relação. “Ela está tentando, mas sem forçar nada”, disse a mãe da adolescente.

A revelação também teria sido recente para a própria jovem, que só soube oficialmente da identidade do pai há pouco tempo. Segundo Kayti, a decisão de manter a informação em sigilo por anos foi uma forma de proteção.