Manifestação contra PEC da Blindagem em Goiânia: o que você precisa saber

Ato reúne diversos políticos e entidades, que chamam às ruas também contra o PL da Anistia

Natália Sezil - 21 de setembro de 2025

Ato contra a PEC da Blindagem e o PL da Anistia em Brasília (DF). (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A mobilização nacional contra a PEC da Blindagem ocupa capitais em todo o Brasil neste domingo (21) – e, em Goiânia, não é diferente. O ato está marcado para às 16h na Praça Universitária. A passeata segue até a Praça Cívica, onde se encerra com um ato político no Coreto.

O ato reúne diversas entidades e políticos contra a Proposta de Emenda à Constituição que busca proteger parlamentares contra a abertura de processos penais no Supremo Tribunal Federal (STF).

A ideia defende que deputados e senadores só poderão ser processados após autorização da própria Casa, por meio de votação secreta. A proposta foi aprovada pela Câmara dos Deputados na quarta-feira (17) e segue para análise do Senado.

Além da PEC da Blindagem, os manifestantes também se colocam contra a anistia dos condenados pelos atos golpistas do 08 de janeiro.

Também na última quarta-feira, a Câmara aprovou urgência para a tramitação do projeto, fazendo com que ele possa ser votado diretamente no plenário, sem passar por comissões. O placar foi de 311 a 163.

A manifestação deste domingo é divulgada sob os dizeres de “sem anistia para golpistas e traidores da Pátria. Contra a PEC da Bandidagem”.

Quem participa do ato?

O Portal 6 conseguiu apurar que participarão das manifestações diversos artistas, políticos e entidades sociais.

Dentre os artistas confirmados, estão: Xéxeu, Gilberto Correia, Wilson Gandhi, Laércio Correntina, Darwinson, Randhal, Chal, Lucas Ribeiro, Flávia Porto, Beaju, Ivan Toledo, Hugo Timo, Nina Soldera, Kleuber Garcês, MC Dvolt e o Bloco do Caçador

A deputada federal Adriana Accorsi (PT), vice-líder do Partido dos Trabalhadores na Câmara, defendeu que “o principal caminho para garantir os direitos da classe trabalhadora e barrar os privilégios e desmandos da extrema direita brasileira é a mobilização popular, corajosa e atuante”.

Bia de Lima (PT), deputada estadual e presidenta do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Goiás (Sintego), convidou o povo às ruas para defender a democracia.

Fabrício Rosa (PT), vereador por Goiânia, alegou que a PEC da Blindagem se trata de uma “PEC da Roubalheira”, porque “quem comete falta grave tem que levar cartão vermelho”.

Edward Madureira (PT), também vereador pela capital e ex-reitor da Universidade Federal de Goiás (UFG), escreveu que se trata de “dois retrocessos que ameaçam nossa democracia”. “É o momento de mostrar que Goiânia tem voz, coragem e memória”.

Também confirmaram presença a Central Única dos Trabalhadores (CUT), a Central dos Sindicatos Brasileiros (CSB), a Unidade Popular (UP), o Sindicato dos Jornalistas de Goiás (SindJor) e a Comissão Pastoral da Terra (CPT).

Ainda somam aos atos o Partido Comunista Brasileiro (PCB), o Rede Sustentabilidade, o Partido Socialismo e Liberdade (PSol), o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU) e outros.

*Colaborou Augusto Araújo

