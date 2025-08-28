Pedro Sales visita obras do Anel Viário do DAIA e aponta prazo de entrega
Trabalhos estão em andamento e a Goinfra cita a lentidão da Equatorial Energia como um dos obstáculos a serem superados
O presidente da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), Pedro Sales, visitou Anápolis na tarde desta quinta-feira (28) para acompanhar a fase final das obras do Anel Viário do Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA).
Durante a visita, que contou com a companhia do prefeito Márcio Corrêa (PL), do deputado estadual Amilton Filho (MDB) e a presidente da Câmara Municipal, Andreia Rezende (Avante), Sales aproveitou para dar um prazo de entrega para as obras e relembrar a previsão que havia feito.
“Muita gente duvidava. Gravamos um vídeo que ficou emblemático, onde eu afirmei que em 60 dias a obra estaria resolvida e praticamente concluída, e chegando perto desses 60 dias esse é o cenário que a gente vê hoje”, expressou.
Apontando ainda que falta a cooperação da Equatorial Energia em uma questão estrutural, o presidente cravou o prazo de 20 dias para as obras da pista, que até já tem grande parte sendo utilizada, sejam oficialmente entregues.
“Se a Equatorial vier derrubar os postes, ajustar os postes que estão atrapalhando a conclusão da obra, em 20 dias, 15 dias eventualmente a gente conclui ela e vira essa página dramática aqui do Anel Viário do DAIA. E vira a página com um final feliz”, concluiu.