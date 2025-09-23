Nota Zero para a direção da Unidade Prisional de Uruaçu

Danilo Boaventura - 23 de setembro de 2025

Fachada da Unidade Prisional de Uruaçu. (Foto: Reprodução/Google Maps)

Nota Zero

Para a direção da Unidade Prisional de Uruaçu, pelo erro primário e inaceitável que resultou na soltura de um traficante por engano.

Liberar o preso errado por uma simples semelhança de nomes é o tipo de falha que expõe a fragilidade dos procedimentos de segurança e coloca toda a população em risco.

Embora a rápida recaptura do indivíduo seja um ponto positivo, ela não apaga a gravidade da falha inicial, que demonstra um nível de amadorismo preocupante e exige uma apuração rigorosa e a devida responsabilização dos envolvidos na cadeia de comando.

