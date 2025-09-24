Bombeiros seguem buscas por homem que desapareceu em lago de Minaçu

Vítima era nadador experiente e participava de mergulhos e pecaria com arpão

Davi Galvão - 24 de setembro de 2025

Ricardo segue desaparecido após ter saído para nadar com amigos em Lago de Minaçu. (Foto: Reprodução)

O Corpo de Bombeiros segue buscando o paradeiro de Ricardo Guerra, de 30 anos, que desapareceu neste último domingo (21), após sair para nadar com amigos no Lago de Cana Brava, em Minaçu, região Norte de Goiás.

Conforme a corporação, a equipe foi acionada para atender a um caso de possível afogamento, sendo que a vítima podia estar em um episódio de surto.

Além disso, como também apurado pelo G1, até esta terça-feira (23) as autoridades não tinham pistas a respeito do paradeiro de Ricardo.

Familiares informaram ainda que a vítima possuía experiência no nado, praticava mergulho e participava de pescas esportivas com arpão.

Na data do desaparecimento, Ricardo estava na companhia de amigos, fazendo um churrasco. Foi apenas no período noturno que a família tomou ciência da ausência do homem e passaram a procurar informações.

O lago em questão tem uma profundidade de 15 metros e é repleto de galhos e troncos de árvores secas, que podem dificultar os trabalhos de busca.

O Portal 6 entrou em contato com a 1ª Companhia Independente Bombeiro Militar de Minaçu na manhã desta quarta-feira (24) para conferir atualizações no caso, mas a unidade afirmou que apenas o comandante, que estava fora, poderia passar informações. O espaço segue em aberto.

As autoridades seguem utilizando canoas e equipamentos de mergulho para vasculhar a área aproximada onde Ricardo foi visto pela última vez.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!