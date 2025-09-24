Vídeo mostra quando motociclista é arremessado após bater em carro na Avenida Brasil, em Anápolis

Condutor havia desviado o olhar para o telefone quando colisão aconteceu

Natália Sezil - 24 de setembro de 2025

Câmera registrou momento em que motociclista se envolve em acidente.(Foto: Reprodução)

Câmeras de segurança registraram o momento em que um motociclista colide fortemente contra a traseira de um Volkswagen Nivus, na Avenida Brasil Sul, em Anápolis.

O acidente aconteceu durante a tarde desta quarta-feira (24), depois que a motorista do carro, de 40 anos, parou diante de um semáforo.

Segundo relato do motociclista às autoridades, ele havia desviado o olhar para checar o aplicativo no celular. Nesse momento, não teria percebido a proximidade com o outro veículo e acabou colidindo.

O impacto fez com que ele caísse no chão, enquanto uma parte da lataria do carro ficou destruída. Diante do acidente, a condutora do automóvel logo ligou o pisca-alerta e desceu do automóvel para socorrer a vítima.

O Corpo de Bombeiros também foi acionado e constatou que o homem teria sofrido fraturas no braço e perna esquerdos.

Na sequência, ele foi conduzido ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana) para receber atendimento médico especializado.

Agora, a situação fica a cargo das autoridades competentes, responsáveis por averiguar a dinâmica do acidente e tomar as próximas medidas cabíveis.

URGENTE 🚨 Vídeo mostra quando motociclista é arremessado após bater em carro na Avenida Brasil, em Anápolis Leia: https://t.co/XwO5Ae5eDT pic.twitter.com/8PVg6yaKMx — Portal 6 (@portal6noticias) September 24, 2025

