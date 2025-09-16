Peugeot pega fogo em rotatória do Daia e assusta motoristas em Anápolis

Davi Galvão - 16 de setembro de 2025

Filmagem de carro pegando fogo foi enviada ao Portal 6. (Foto: Gabriella Lopes)

Um veículo, modelo Peugeot 206, pegou fogo no meio da rotatória de acesso ao Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia), próximo ao Centro de Convenções, no começo da manhã desta terça-feira (16).

O episódio foi filmado por motoristas que passavam pelo local, enfrentando congestionamento em virtude do ocorrido.

Em uma filmagem, enviada ao Portal 6, é possível ver o automóvel parado no acostamento, com as chamas visíveis mesmo a distância, engolindo o carro.

O Corpo de Bombeiros foi acionado esteve no local, onde controlou as chamas antes que se alastrassem.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido e as causas que levaram ao fogo ainda não foram esclarecidas.

