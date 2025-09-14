Especialistas alertam: esse hábito no jantar pode afetar sua mente, sua saúde e até seus filhos

Um costume comum nas refeições pode estar trazendo consequências inesperadas

Pedro Ribeiro - 14 de setembro de 2025

(Imagem: Ilustração/Gu Ko/Pexels)

O celular pode parecer inofensivo quando está ali, ao lado do prato, durante o jantar.

Afinal, não é só para dar uma olhadinha rápida em uma mensagem ou acompanhar as redes sociais?

Mas especialistas alertam: esse hábito simples pode trazer mais consequências do que você imagina. E não estamos falando apenas de distração.

Há impactos diretos na saúde, na qualidade das relações e até na forma como você aproveita a comida.

Quando o celular fica na mesa, a atenção se divide. Mesmo desligado ou em silêncio, ele funciona como um lembrete constante de que algo pode acontecer a qualquer momento.

Isso reduz a qualidade da conversa e faz com que as interações fiquem mais superficiais. O jantar, que deveria ser um momento de conexão, acaba virando uma atividade secundária.

O impacto no bem-estar mental

Estudos mostram que a simples presença do celular aumenta os níveis de ansiedade. A sensação de que você precisa estar disponível o tempo todo gera estresse.

Esse hábito, repetido diariamente, afeta a capacidade de relaxar, de se desligar do trabalho e até de descansar a mente. A mesa do jantar deveria ser o oposto disso: um espaço de pausa.

Como o uso atrapalha a alimentação

Outro ponto importante é o efeito na alimentação. Quando você come com o celular por perto, tende a mastigar mais rápido, prestar menos atenção nos sabores e até exagerar na quantidade.

O resultado? Uma digestão mais difícil e a perda da experiência de realmente saborear a comida.

O exemplo que passa para as crianças

Se você tem filhos, deixar o celular na mesa é ainda mais problemático. As crianças observam e copiam os comportamentos dos adultos.

Se percebem que a tecnologia é mais importante do que a conversa, acabam reproduzindo esse padrão. Isso pode afetar a forma como se relacionam e até o desenvolvimento de habilidades sociais.

Como mudar esse hábito

A boa notícia é que dá para reverter essa situação. O primeiro passo é criar pequenas regras, como deixar o celular em outra sala durante as refeições.

Outra ideia é transformar o jantar em um momento de partilha, em que todos contam como foi o dia. Assim, a mesa volta a ser um espaço de presença e conexão.

