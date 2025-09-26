Bombeiro militar faz sério alerta para quem tem o costume de espremer espinhas

Esse hábito pode abrir espaço para bactérias entrarem na corrente sanguínea e até alcançarem áreas delicadas do cérebro

26 de setembro de 2025

Espremer espinhas pode parecer um hábito inofensivo, mas especialistas alertam que essa prática pode trazer riscos muito maiores do que uma simples marca na pele.

O problema é que, dependendo da região do rosto, o ato de espremer espinhas pode abrir espaço para bactérias entrarem na corrente sanguínea e até alcançarem áreas delicadas do cérebro.

Esse alerta foi reforçado pelo bombeiro militar Major Daniel Marra (@majormarra), que usou seu perfil no Instagram para chamar atenção de quem tem o costume de mexer nessas lesões sem imaginar as possíveis consequências.

O que é o triângulo da morte

Existe uma região do rosto conhecida como “Triângulo da Morte” ou “Triângulo de Perigo Facial”. Ela vai do centro da testa até os cantos da boca.

Esse espaço é considerado crítico porque as veias faciais fazem comunicação direta com o sistema venoso intracraniano, também chamado de seio cavernoso.

Na prática, isso significa que uma infecção nessa parte do rosto pode migrar rapidamente para o cérebro, causando sérios problemas de saúde.

Quais os riscos de espremer espinhas nessa área

Quando alguém insiste em espremer espinhas localizadas nesse triângulo, a pele pode se romper e liberar bactérias que alcançam a circulação sanguínea.

Entre os riscos clínicos associados, estão o abscesso cerebral, a meningite bacteriana e a trombose do seio cavernoso, uma condição rara, mas com alta taxa de mortalidade.

Sinais de alerta que exigem atenção médica

É importante observar quando uma espinha foge do comum. Inflamação acentuada, vermelhidão que se espalha, endurecimento ao toque e sintomas como febre, dor de cabeça, visão turva, náuseas ou formigamento são sinais de que a situação pode estar evoluindo para algo grave.

Nessas situações, o indicado é não mexer mais na lesão e procurar atendimento médico o quanto antes.

Melhor caminho: prevenção e cuidado

O ideal é evitar espremer espinhas por conta própria, principalmente quando estão na região do triângulo da morte.

A limpeza adequada da pele, acompanhada de orientação dermatológica, é a forma mais segura de lidar com acne.

Pequenos cuidados no dia a dia podem evitar complicações que, em casos extremos, colocam até a vida em risco.

Assista o vídeo na íntegra:

