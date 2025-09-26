Comandante de colégio militar de Anápolis está irritando servidores com ativismo político

Situação tem gerado desconforto generalizado entre a equipe pedagógica

Danilo Boaventura - 26 de setembro de 2025

Farda do Colégio da Polícia Militar do Estado de Goiás (CEPMG). (Foto: Leo Iran)

Os corredores de uma das unidades de ensino da Polícia Militar em Anápolis andam mais movimentados que o normal, e não é por conta das atividades pedagógicas.

Fontes da coluna Rápidas relatam que determinado oficial superior tem transformado os canais de comunicação institucional em verdadeiros palanques ideológicos, compartilhando posicionamentos que extrapolam as fronteiras do bom senso e da neutralidade esperada para quem ocupa posição de comando.

A situação tem gerado desconforto generalizado entre a equipe pedagógica, que sussurra pelos corredores sobre a necessidade de buscar orientação junto às instâncias superiores do Comando de Ensino da Polícia Militar de Goiás (CEPM) para que a liderança da unidade retome o prumo institucional e abandone posturas que mais parecem de militante do que de militar.

O clima na unidade sugere que mudanças podem estar no horizonte, especialmente se a postura questionada persistir nos grupos de WhatsApp que deveriam servir para assuntos estritamente profissionais.