Sem necessidade de raspar a cabeça, transplante capilar de Ronaldo Caiado foi feito em Anápolis com técnica inovadora

Devido às longas madeixas do governador, o procedimento durou 7h e foi concluído com impressionante sucesso

Danilo Boaventura - 26 de setembro de 2025

Domingos Coelho (à esquerda), Ronaldo Caiado (ao centro), e o dermatologista anapolino Jefferson Freitas (à direita). (Foto: Divulgação/ Caplife)

Na inauguração do Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás (CORA), na quinta-feira (25), poucos perceberam que o governador Ronaldo Caiado (UB) havia feito, dias antes, um transplante capilar para reforçar a cabeleira que sempre lhe foi característica.

Pré-candidato à Presidência da República, o veterano da política goiana passou algumas horas em Anápolis, sua cidade natal, no último sábado (20). Não era uma agenda oficial. A visita, na verdade, tinha um fim particular.

O objetivo era fazer um transplante capilar valendo-se da técnica FUE (Follicular Unit Extraction), na clínica Capilife, em Anápolis, com o dermatologista anapolino Jefferson Freitas, de 41 anos, profissional referência no Brasil para o que o governador buscava.

O tratamento durou alguns meses, e o procedimento foi apenas a última etapa. Antes, ele tomou suplementos e vitaminas para engrossar os fios — que foram colocados na área da cabeça onde já estavam ausentes. A cirurgia durou 7h, devido aos fios longos, e foi concluída com sucesso.

Não foi necessária internação nem repouso, apenas alguns cuidados como a pausa em atividades físicas e dormir com a cabeça elevada por alguns dias.

Por isso, o governador pôde estar presente, com mais segurança estética e autoestima, na inauguração da obra que ele considera símbolo da era Ronaldo Caiado à frente do Governo de Goiás. Ele está pronto para enfrentar, dia a dia, o maior teste de sua carreira política iniciada exatamente no cargo que tanto almeja: a Presidência da República do Brasil.

Mulher que sofreu aborto espontâneo e passou por constrangimento na Santa Casa de Anápolis conta com excelentes advogados

Amulher que sofreu aborto espontâneo e passou por constrangimento na Santa Casa de Anápolis, após ter a polícia acionada pelo médico plantonista em clara violação ao sigilo profissional, conta com o apoio de excelentes advogados que já estão trabalhando no caso.

Rápidas apurou que a defesa da vítima está preparando as medidas cabíveis contra a conduta ilegal do profissional de saúde, que contraria decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre a proibição de médicos acionarem autoridades policiais em casos de aborto.

O caso, que ganhou repercussão após a revelação dos detalhes do prontuário médico, deve ter novos desdobramentos em breve, com a expectativa de que a Justiça responsabilize adequadamente o médico e o hospital pela quebra do sigilo e pelo constrangimento causado à paciente em um momento de extrema vulnerabilidade.

Comandante de colégio militar de Anápolis está irritando servidores com ativismo político

Os corredores de uma das unidades de ensino da Polícia Militar em Anápolis andam mais movimentados que o normal, e não é por conta das atividades pedagógicas.

Fontes da coluna Rápidas relatam que determinado oficial superior tem transformado os canais de comunicação institucional em verdadeiros palanques ideológicos, compartilhando posicionamentos que extrapolam as fronteiras do bom senso e da neutralidade esperada para quem ocupa posição de comando.

A situação tem gerado desconforto generalizado entre a equipe pedagógica, que sussurra pelos corredores sobre a necessidade de buscar orientação junto às instâncias superiores do Comando de Ensino da Polícia Militar de Goiás (CEPM) para que a liderança da unidade retome o prumo institucional e abandone posturas que mais parecem de militante do que de militar.

O clima na unidade sugere que mudanças podem estar no horizonte, especialmente se a postura questionada persistir nos grupos de WhatsApp que deveriam servir para assuntos estritamente profissionais.

Após desabamento, término da obra do viaduto do Recanto do Sol deve atrasar ainda mais

Após o desabamento inadmissível do muro de contenção na obra do viaduto do Recanto do Sol, a coluna Rápidas apurou junto a técnicos que a previsão de inauguração para 15 de outubro não deve ser cumprida, mergulhando o término da obra numa incerteza preocupante.

Segundo os profissionais consultados, a chegada do período chuvoso, combinada com os danos causados pelo colapso das frágeis escoras de madeira, exigirá aditivos contratuais significativos e um replanejamento completo do cronograma, especialmente considerando que o agravamento do tempo chuvoso para o restante de 2025 e início de 2026 tornará ainda mais complexa a execução dos trabalhos de recuperação.

A obra de R$ 40 milhões, que já acumula quase dois anos de atraso, entra agora em uma nova fase de indefinição temporal, frustrando mais uma vez as expectativas dos moradores da região que aguardam a melhoria no trânsito local e evidenciando as consequências da negligência técnica e da fiscalização deficiente que marcaram este projeto desde o início.

Presença da mãe de motorista da Urban morto em atentado não era esperada no tribunal do júri

A presença de Marlene Maria de Jesus, mãe de Wallison Barboza dos Santos, não era esperada no julgamento de Rosimeire Araújo Lima, a autora do atentado que tirou a vida do motorista da Urban, mas ela não apenas compareceu ao tribunal do júri como protagonizou um dos momentos mais emocionantes da sessão ao tomar a iniciativa de se aproximar e abraçar a mãe da ré.

O gesto espontâneo de perdão e compaixão comoveu profundamente não somente as famílias envolvidas, mas todos os presentes no ambiente do Fórum de Anápolis, transformando-se em um símbolo de humanidade em meio à dor e à busca por justiça.

As imagens do abraço entre as duas mães viralizaram nas redes sociais, sendo compartilhadas como um nobre exemplo de como o perdão pode transcender até mesmo as tragédias mais devastadoras, mostrando que, mesmo diante da perda irreparável de um filho, o coração humano ainda é capaz de gestos de compaixão que tocam a alma e restauram a fé na bondade humana.

Nota 10

Para a Câmara Municipal e a Prefeitura de Anápolis pela Lei João Victor, que formaliza e enquadra a Equatorial Goiás e empresas de internet quanto à organização de fios em postes do município.

Fica a torcida para que a iniciativa não fique apenas no papel e coíba novas tragédias como a que tirou a vida do estudante no último 19 de setembro.

Nota Zero

Para o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e Ecovias do Araguaia pela triste liderança da BR-153 no número de acidentes com mortes em rodovias federais de Goiás, conforme estudo da Confederação Nacional do Transporte (CNT) que aponta a rodovia como responsável por 27,4% dos 297 óbitos registrados em 2024 nas estradas do estado.

A estatística vergonhosa evidencia a negligência crônica na manutenção, sinalização e fiscalização de uma das principais artérias rodoviárias goianas, onde a ausência de reação do condutor aparece como principal causa tanto dos acidentes (14,5%) quanto das mortes (16,2%), revelando problemas estruturais que vão desde a falta de condições adequadas da pista até a ausência de medidas preventivas eficazes.