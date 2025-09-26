Novo concurso público em Goiás tem vagas exclusivas; confira os requisitos

Interessados podem se candidatar de forma online e gratuita

Natália Sezil - 26 de setembro de 2025

(Foto: Reprodução/Agência GOV)

A Prefeitura de Senador Canedo, na Região Metropolitana de Goiânia, anunciou mais detalhes sobre o processo seletivo que busca preencher 28 vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCD) na Secretaria de Gestão de Pessoas.

A contratação é temporária e contempla cinco cargos diferentes: assistente administrativo (09 vagas), assistente operacional-jardineiro (03), auxiliar administrativo (11), auxiliar operacional (04), e condutor de veículos (01).

As inscrições são online e não há cobrança de taxa. O prazo se inicia em 10 de outubro e segue até o dia 21 do mesmo mês. Interessados precisam acessar a aba de “Concursos e Seleções”, no site da prefeitura.

O edital explica que o novo certame se dá por conta de uma falha no concurso anterior, que “foi omisso quanto ao quantitativo de vagas reservadas a PCD“.

Por enquanto, o documento – que pode ser acessado aqui – ainda não especifica o nível de escolaridade de cada vaga, nem a remuneração de cada cargo. Essas informações devem ser divulgadas em um edital posterior.

