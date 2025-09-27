Jogador pega arma após confusão durante partida de futebol em Anápolis

Revólver calibre .38 foi apreendido pela CPE depois que suspeito tentou fugir

Da Redação - 27 de setembro de 2025

Policiais encontraram armas e chuteiras com os suspeitos. (Foto: Reprodução)

Uma partida de futebol terminou em confusão e prisão na noite deste sábado (27), em Anápolis.

Durante o jogo, realizado em uma praça no bairro Calixtolândia, dois jogadores se desentenderam e chegaram a trocar agressões.

Segundo testemunhas, após a briga, um dos envolvidos foi até sua mochila, sacou um revólver calibre .38 e passou a ameaçar o adversário diante dos demais participantes e de quem estava assistindo.

O homem deixou o local em um carro, mas acabou localizado pouco depois pela Companhia de Policiamento Especializado (CPE) no Conjunto Habitacional Filostro Machado.

Dentro do veículo, os policiais encontraram uma mochila com chuteiras e a arma municiada com cinco cartuchos intactos e com a numeração raspada.

Ele recebeu voz de prisão e foi levado para a Central de Flagrantes da Polícia Civil (PC).

