Dono de supermercado mentiu sobre roubo e pediu para ser passivo, diz travesti após noitada em motel

Empresário buscou a Polícia Militar para prestar queixa, mas versão da garota de programa contradiz acusação

Davi Galvão Davi Galvão -
Garota de programa contestou as acusações do empresário. (Foto: Anapolis Notícias)
Garota de programa contestou as acusações do empresário. (Foto: Anapolis Notícias)

Após ser acusada por um empresário dono de supermercado em Anápolis de extorsão, agressão e possível intoxicação, uma travesti, que atua como garota de programa, negou todas as acusações e apresentou própria versão dos fatos, em entrevista concedida ao Anápolis Notícias.

O caso ocorreu na madrugada desta sexta-feira (08), no bairro Calixtolândia, e ganhou repercussão após o relato do empresário, que afirmou ter sido vítima durante um encontro, tendo sido enganado até mesmo sobre a identidade de gênero da profissional.

Segundo a travesti, o empresário já estava hospedado em um motel quando ela chegou, e outras pessoas já haviam passado pelo quarto.

Ela relatou que o homem consumia bebidas alcoólicas e usava drogas, e que foi contratada para prestar serviços, tendo combinado o pagamento adiantado, no valor de R$ 1.250 a hora.

Porém, o valor não teria sido pago, com o empresário “enrolando” e, passadas duas horas, a jovem relatou que não estava mais se sentindo a vontade, especialmente pelo fato de estar sendo coagida a também utilizar entorpecentes, ao que ela disse não ter aceitado, por não ser usuária.

Na hora do enfim pagamento, a garota de programa relatou que logo após passar o valor, ele rapidamente bloqueou a transação, o que a profissional contestou.

O empresário então teria deixado o celular como “garantia” e disse que iria voltar mais tarde para efetuar o pagamento. Porém, posteriormente ele relatou que não teria condições de pagar, mas que iria quitar a dívida em um momento futuro, de modo que o aparelho foi devolvido.

O cliente, porém, acionou a Polícia Militar (PM), alegando ter sido vítima de um grupo de travestis que teria levado o celular e R$ 1.800. O aparelho foi devolvido, mas o valor não foi recuperado.

Ele descreveu a travesti como “um loirão, alto, bonito, top de linha, mais bonito que minha mulher”, e afirmou que, ao vê-la, “perdeu a cabeça”.

Com relação a acusação de que ela supostamente teria enganado o empresário e escondendo a identidade de travesti, ela reforçou que o próprio cliente sugeriu que os papéis na relação fossem invertidos, o que descredibilizaria a versão.

O caso segue sendo investigado pelas autoridades.

 

Ver essa foto no Instagram

 

Uma publicação compartilhada por Portal 6 (@portal6noticias)


Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!

 

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

PublicidadePublicidade
+ Notícias