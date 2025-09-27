Profissão que já foi uma das mais prestigiadas do Brasil sofre apagão e tem futuro incerto

Número de estudantes em cursos de graduação despencou nos últimos anos e preocupa o mercado

Pedro Ribeiro - 27 de setembro de 2025

Carteira de Trabalho. (Foto: Agência Brasil)

Durante décadas, a engenharia foi sinônimo de status, bons salários e prestígio social no Brasil. Hoje, no entanto, o cenário é bem diferente.

O país enfrenta um verdadeiro “apagão de engenheiros”, com queda expressiva no número de estudantes e dificuldade de reposição no mercado de trabalho, segundo levantamento divulgado pela revista Veja.

Entre 2015 e 2023, as matrículas em cursos de engenharia caíram cerca de 25%, passando de pouco mais de 1 milhão para aproximadamente 763 mil alunos.

Em algumas áreas, o baque foi ainda mais drástico: a engenharia civil registrou queda de 52% no período, de acordo com os dados publicados.

A evasão também é alarmante. Segundo a revista, de cada 100 jovens que ingressam, apenas 35 concluem a graduação.

Especialistas ouvidos apontam como causas a defasagem no ensino de matemática e física, a atração por carreiras vistas como mais lucrativas — como tecnologia e finanças — e a falta de estímulo dentro das universidades.

Os reflexos já são sentidos no mercado. Empresas relatam dificuldade em contratar engenheiros qualificados, e grandes obras e projetos estratégicos correm risco de atraso.

Para enfrentar o problema, companhias têm apostado em bolsas de estudo, programas de estágio mais estruturados e até ações junto a escolas de ensino médio para atrair novos talentos.

Apesar dos esforços, o futuro da profissão é incerto. A escassez de engenheiros ameaça diretamente setores vitais como infraestrutura, energia e inovação tecnológica — pilares para o desenvolvimento econômico e social do Brasil.