Motorista em Anápolis tenta fugir, mas sai na pior após bater carro em viatura da Polícia Militar

Situação começou após guarnição visualizar veículo andando em zigue-zague pelas ruas

Augusto Araújo - 28 de setembro de 2025

Motorista em Anápolis bateu em viatura da Polícia Militar (PM). (Foto: Reprodução)

Um jovem, de 22 anos, foi detido na madrugada deste domingo (28) após desobedecer ordem de parada da Polícia Militar e dirigir de forma perigosa pelas ruas do Residencial Tangará, em Anápolis. O caso foi registrado por volta das 02h50.

Os militares visualizaram um veículo Chevrolet Onix branco transitando em zigue-zague pela Rua Rodrigo Abreu Simões. Ao darem ordem de parada, com sinais sonoros e luminosos, o motorista não obedeceu e iniciou fuga pelas ruas do bairro.

Durante a tentativa de escapar, o condutor realizou diversas manobras arriscadas até que, ao entrar na Rua dos Cedros, perdeu o controle da direção, colidiu contra a viatura policial e subiu com o carro sobre a calçada.

O motorista e um passageiro foram abordados no local e conduzidos para a Central de Flagrantes de Anápolis.

A autoridade policial lavrou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) pelos crimes de desobediência e direção perigosa.

Além disso, foram aplicados três autos de infração de trânsito, por direção sob efeito de substâncias psicoativas, oferecer risco à população com as manobras perigosas e desobediência às ordens policiais.

Apesar do impacto, não houve registro de feridos.

