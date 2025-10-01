Conheça a carne que o quilo é um dos mais baratos e ajuda no emagrecimento

Uma opção conhecida e gostosa une baixo custo financeiro e nutrientes importantes para o corpo

Magno Oliver - 01 de outubro de 2025

(Foto: Captura de tela/ Youtube/Canal Receitas Sem Blá Blá Blá)

Na era de gerações mais saudáveis, a busca por alimentos nutritivos e de preço acessível tem levado muitas pessoas a redescobrirem cortes menos tradicionais, porém saudáveis e gostosos.

Entre eles, a carne da moela ganhou destaque nas redes sociais e chamou atenção por unir economia e bom valor nutricional.

Encontrada em feiras e supermercados com preço muito inferior a outras carnes no açougue, a moela é fonte rica de proteínas magras, ferro, zinco e vitaminas do complexo B.

Esses nutrientes ajudam a manter a energia, fortalecem o sistema imunológico e colaboram no ganho de massa muscular.

Por possuir baixo teor de gordura, a carne é aliada potente de quem deseja perder peso. A alta concentração de proteínas prolonga a sensação de saciedade, evitando excessos em outras refeições. Além disso, seu preparo é versátil: a moela pode ser cozida, refogada ou mesmo usada em molhos e ensopados.

Os nutricionistas explicam que a moela tem mais proteína e menos gordura que um ovo, pois ambos são alimentos de origem animal e possuem aminoácidos essenciais que garantem uma proteína de alta qualidade e fácil digestão.

Uma porção de 100 gramas da moelinha fresca fornece cerca de 90 calorias, tornando-se alimento ideal para dietas balanceadas.

