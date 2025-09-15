6 alimentos simples que podem proteger seu fígado da gordura, segundo nutricionistas

Incluí-los no dia a dia ajuda a manter a saúde em dia e prevenir complicações no futuro

Magno Oliver - 15 de setembro de 2025

Salmão grelhado com legumes é uma boa pedida. (Foto: Ilustração/Captura de tela/Canal da Eleni/Youtube)

A gordura no fígado, chamada de esteatose hepática, atinge milhões de brasileiros e muitas vezes não apresenta sintomas nas fases iniciais. O problema pode evoluir para inflamação, cirrose e até câncer se não for tratado.

Entre os fatores de risco estão má alimentação, sedentarismo, excesso de bebidas alcoólicas e obesidade.

A boa notícia é que, além de mudanças no estilo de vida, a escolha correta dos alimentos pode ajudar a evitar o acúmulo de gordura no fígado e proteger a saúde a longo prazo.

De acordo com nutricionistas, alguns itens simples e acessíveis fazem diferença quando incluídos de forma regular no cardápio.

Confira 6 alimentos que ajudam a proteger o fígado da gordura

1. Aveia

Fonte de fibras solúveis, como a betaglucana, a aveia contribui para reduzir o colesterol ruim e melhorar o controle da glicemia.

Isso impacta diretamente a redução da gordura acumulada no fígado. Pode ser consumida em mingaus, vitaminas, frutas ou até mesmo em receitas de pães e bolos.

2. Peixes como salmão e sardinha

Esses peixes são ricos em ômega-3, uma gordura boa que combate inflamações e melhora o metabolismo das gorduras no organismo. Além disso, são alternativas ao consumo excessivo de carnes vermelhas, que podem sobrecarregar o fígado.

3. Abacate

Rico em gorduras insaturadas, fibras e antioxidantes, o abacate ajuda a equilibrar os níveis de colesterol e protege as células do fígado contra danos oxidativos. Consumir pequenas porções algumas vezes por semana já traz benefícios.

4. Vegetais crucíferos (brócolis, couve-flor, couve)

Esses vegetais possuem compostos bioativos que estimulam a desintoxicação natural do corpo. Além de ajudarem a reduzir o acúmulo de gordura, fornecem vitaminas e minerais essenciais para o bom funcionamento do fígado.

5. Chá verde

Bebida rica em catequinas, poderosos antioxidantes que reduzem inflamações e auxiliam na eliminação de toxinas. O consumo regular, sem exageros, pode ajudar a diminuir a gordura hepática.

É importante evitar grandes quantidades à noite, já que contém cafeína.

6. Azeite de oliva

Principal fonte de gordura saudável da dieta mediterrânea, o azeite ajuda a controlar os níveis de gordura no sangue e melhora a sensibilidade à insulina, fatores diretamente ligados à saúde do fígado.

Deve ser consumido cru, em saladas ou finalização de pratos.

Mais do que comida: estilo de vida

Embora esses alimentos sejam aliados poderosos, nutricionistas alertam que não existe solução milagrosa.

Para proteger o fígado é fundamental adotar uma alimentação equilibrada, reduzir o consumo de ultraprocessados, açúcares, frituras e bebidas alcoólicas, além de manter atividade física regular.

Com pequenas mudanças diárias, é possível não só evitar a gordura no fígado, mas também garantir mais energia, disposição e qualidade de vida ao longo dos anos.