6 alimentos simples que podem proteger seu fígado da gordura, segundo nutricionistas
Incluí-los no dia a dia ajuda a manter a saúde em dia e prevenir complicações no futuro
A gordura no fígado, chamada de esteatose hepática, atinge milhões de brasileiros e muitas vezes não apresenta sintomas nas fases iniciais. O problema pode evoluir para inflamação, cirrose e até câncer se não for tratado.
Entre os fatores de risco estão má alimentação, sedentarismo, excesso de bebidas alcoólicas e obesidade.
A boa notícia é que, além de mudanças no estilo de vida, a escolha correta dos alimentos pode ajudar a evitar o acúmulo de gordura no fígado e proteger a saúde a longo prazo.
De acordo com nutricionistas, alguns itens simples e acessíveis fazem diferença quando incluídos de forma regular no cardápio.
Confira 6 alimentos que ajudam a proteger o fígado da gordura
1. Aveia
Fonte de fibras solúveis, como a betaglucana, a aveia contribui para reduzir o colesterol ruim e melhorar o controle da glicemia.
Isso impacta diretamente a redução da gordura acumulada no fígado. Pode ser consumida em mingaus, vitaminas, frutas ou até mesmo em receitas de pães e bolos.
2. Peixes como salmão e sardinha
Esses peixes são ricos em ômega-3, uma gordura boa que combate inflamações e melhora o metabolismo das gorduras no organismo. Além disso, são alternativas ao consumo excessivo de carnes vermelhas, que podem sobrecarregar o fígado.
3. Abacate
Rico em gorduras insaturadas, fibras e antioxidantes, o abacate ajuda a equilibrar os níveis de colesterol e protege as células do fígado contra danos oxidativos. Consumir pequenas porções algumas vezes por semana já traz benefícios.
4. Vegetais crucíferos (brócolis, couve-flor, couve)
Esses vegetais possuem compostos bioativos que estimulam a desintoxicação natural do corpo. Além de ajudarem a reduzir o acúmulo de gordura, fornecem vitaminas e minerais essenciais para o bom funcionamento do fígado.
5. Chá verde
Bebida rica em catequinas, poderosos antioxidantes que reduzem inflamações e auxiliam na eliminação de toxinas. O consumo regular, sem exageros, pode ajudar a diminuir a gordura hepática.
É importante evitar grandes quantidades à noite, já que contém cafeína.
6. Azeite de oliva
Principal fonte de gordura saudável da dieta mediterrânea, o azeite ajuda a controlar os níveis de gordura no sangue e melhora a sensibilidade à insulina, fatores diretamente ligados à saúde do fígado.
Deve ser consumido cru, em saladas ou finalização de pratos.
Mais do que comida: estilo de vida
Embora esses alimentos sejam aliados poderosos, nutricionistas alertam que não existe solução milagrosa.
Para proteger o fígado é fundamental adotar uma alimentação equilibrada, reduzir o consumo de ultraprocessados, açúcares, frituras e bebidas alcoólicas, além de manter atividade física regular.
Com pequenas mudanças diárias, é possível não só evitar a gordura no fígado, mas também garantir mais energia, disposição e qualidade de vida ao longo dos anos.