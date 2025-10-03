Embate sobre excessos de fios em postes de Anápolis pode escalar

Objetivo é costurar um acordo para que tragédias como a que vitimou uma criança de 10 anos no final de setembro

Danilo Boaventura - 03 de outubro de 2025

Funcionário trabalhando para regularizar fios de poste em Anápolis (Foto: Paulo de Tarso/ Prefeitura de Anápolis)

O Ministério Público de Goiás (MPGO) marcou para a próxima terça-feira (07) uma reunião que promete ser decisiva para o problema do emaranhado de fios em postes de Anápolis.

O encontro, que ocorrerá no auditório do Centro Administrativo da Prefeitura, colocará frente a frente representantes da Equatorial Goiás, donos de provedores de internet e, possivelmente, técnicos da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) e Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica).

O objetivo é costurar um acordo para que tragédias como a que vitimou uma criança de 10 anos no final de setembro, que morreu ao pisar em um fio de internet energizado e solto, nunca mais se repitam na cidade.

A tensão em torno do assunto escalou após o vazamento de áudios em que empresários do setor de telecomunicações discutem um plano para impedir a remoção de fiação irregular, em reação à força-tarefa criada pela Prefeitura.

A coluna Rápidas apurou que o MPGO não descarta ajuizar uma ação civil pública para não apenas responsabilizar os envolvidos, mas também buscar uma punição que sirva de exemplo para todo o país, elevando o tom do embate e sinalizando que a negligência não será mais tolerada.

