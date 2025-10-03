Funcionários deixam bilhete inusitado para colega durante lanche coletivo: “por favor, não insista”

Cena foi compartilhada no X e já acumula mais de 1,5 milhão de visualizações e 55 mil curtidas

Gabriella Pinheiro - 03 de outubro de 2025

Imagem mostra recado deixado para funcionário no trabalho durante lanche coletivo. (Foto: Reprodução/ X)

O momento do lanche coletivo no trabalho viralizou nas redes sociais, após alguns funcionários decidirem dar um recado direto a outro trabalhador.

A cena foi registrada e compartilhada por um usuário do X — antigo Twitter — e já acumula mais de 1,5 milhão de visualizações, 55 mil curtidas e 179 comentários.

Em cima de uma cesta cheia de salgados, os funcionários deixaram uma mensagem dedicada exclusivamente a um trabalhador chamado Lucas, destacando uma informação importante.

“Salgadinhos reservados somente para os estagiários! (Exceto Lucas do Jurídico). Lucas, por favor, não insista”, diz o recado.

Nos comentários, a ação dividiu opiniões. Enquanto alguns entenderam a atitude como uma brincadeira, outros alegaram que isso poderia ser motivo para um eventual processo.

“A distância entre a piada e o processo cabe em um croquete”, disse um usuário.

“Claramente é uma piada interna, por que estão problematizando isso?”, indagou outro.

Veja:

A distância entre a piada e o processo cabe em um croquete. pic.twitter.com/odtcUOL0vm — Improcedência (@improcedencia) October 1, 2025

