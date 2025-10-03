Rodovia mais bonita do mundo virou atração turística ao conectar 44 ilhas por meio de pontes que parecem flutuar

Estrada tem 182 km e oferece paisagens que lembram até cenário de cinema

Ruan Monyel - 03 de outubro de 2025

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/Youtube)

No sul da Flórida, uma estrada deixou de ser apenas um caminho e se tornou destino turístico.

A Overseas Highway tem 182 quilômetros e liga o continente às paradisíacas Florida Keys, unindo 44 ilhas com pontes sobre o mar azul-turquesa.

A viagem já foi considerada uma das mais cênicas dos Estados Unidos, dividindo a lista com trajetos lendários como a Rota 66 e a Pacific Coast Highway. Não à toa, muitos a chamam de “a rodovia mais bonita do mundo”.

O ponto mais famoso é a Seven Mile Bridge, construída no início do século 20 e que por anos foi uma das maiores pontes do planeta.

Hoje, a versão antiga virou trilha para pedestres e ciclistas, com vista de 360 graus para o oceano.

Durante o percurso, cidades como Key Largo, Islamorada e Marathon oferecem passeios de barco, mergulho e pesca esportiva.

Já em Big Pine Key, é possível encontrar cervos ameaçados de extinção e visitar praias de cartão-postal, como as de Bahia Honda State Park.

A estrada termina em Key West, destino que mistura cultura caribenha, casas históricas e até a antiga residência de Ernest Hemingway.

