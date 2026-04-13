Brasileiros podem parcelar dívidas em até 5 anos e reduzir valores, explica advogada

Lei do Superendividamento cria regras para renegociação e proteção do consumidor

Gabriel Yuri Souto - 13 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/EBC)

Muitos brasileiros enfrentam dificuldades para manter as contas em dia. No entanto, a legislação atual oferece alternativas para quem está endividado.

A chamada Lei do Superendividamento permite renegociar dívidas com condições mais acessíveis, garantindo proteção ao consumidor e preservando o mínimo necessário para a sobrevivência.

Segundo informações divulgadas pela advogada Mariana Fischer, do perfil @marianafischer.advogados, a lei abre caminho para reorganizar a vida financeira de forma legal.

O que é a Lei do Superendividamento

A Lei do Superendividamento entrou em vigor para proteger consumidores que não conseguem pagar suas dívidas sem comprometer o básico.

Além disso, busca evitar abusos por parte de credores e facilitar acordos mais justos.

Por isso, a legislação estabelece limites e regras para renegociação.

Quais benefícios a lei permite

Entre as principais medidas previstas, estão:

possibilidade de suspender cobranças por um período

negociação conjunta de todas as dívidas

parcelamento em até 5 anos

redução significativa dos valores

Assim, o consumidor consegue reorganizar os pagamentos sem perder completamente sua renda.

Suspensão e renegociação das dívidas

Em alguns casos, a Justiça pode suspender a cobrança das dívidas por um período.

Esse tempo permite que a pessoa reorganize sua situação financeira.

Além disso, a lei incentiva acordos coletivos com credores, o que facilita a renegociação.

Proteção do mínimo existencial

Outro ponto importante envolve a garantia do chamado mínimo existencial.

Ou seja, a lei impede que o pagamento das dívidas comprometa despesas básicas.

Entre elas:

alimentação

moradia

saúde

transporte

Dessa forma, o consumidor endividado mantém condições dignas de vida.

Quando procurar ajuda

Segundo Mariana Fischer, quem enfrenta dificuldades com dívidas pode buscar orientação jurídica.

Assim, é possível avaliar o enquadramento na lei e iniciar o processo de renegociação.

Além disso, agir cedo aumenta as chances de um acordo mais vantajoso.

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