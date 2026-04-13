Família lota sala para assistir estreia de jornalista goiana na TV

Vídeo que circula nas redes sociais mostra parentes e amigos aglomerados para acompanhar o telejornal

Pedro Ribeiro - 13 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Um momento emocionante envolvendo a trajetória de uma jornalista goiana viralizou nas redes sociais na noite desta segunda-feira (13).

A repórter Wéllida Campos, que há cerca de três meses se mudou para Boa Vista, em Roraima, para atuar na Rede Amazônica — afiliada da TV Globo — estreou como apresentadora do Jornal de Roraima 2ª edição (JRR2).

Em Goiânia, familiares e amigos se reuniram para acompanhar a apresentação ao vivo.

A sala ficou cheia e, em alguns momentos, parte das pessoas precisou assistir do lado de fora, por meio de uma grade.

O vídeo que mostra a reação da família rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais, destacando o orgulho e a emoção vividos durante a exibição do telejornal.

Após o encerramento do JRR2, a comemoração continuou por meio de uma chamada de vídeo com a jornalista, que compartilhou o momento com os familiares à distância.

Antes da mudança, Wéllida já havia construído trajetória em Goiânia, com passagens pela TV Goiânia, TV Sucesso (afiliada à Band) e PUC TV, consolidando experiência até alcançar a nova oportunidade fora do estado.

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