Entenda por que funcionário de supermercado foi indenizado em mais de R$ 600 mil
Justiça considerou desproporcional a demissão por justa causa após erro em compra durante comemoração
Um funcionário de supermercado conseguiu na Justiça uma indenização superior a R$ 600 mil após ser demitido por justa causa. O caso ocorreu na região da Galícia, na Espanha, e chamou atenção pela análise feita sobre a conduta da empresa.
O trabalhador atuou por cerca de 30 anos no mesmo estabelecimento e decidiu recorrer após considerar a demissão injusta.
O que motivou a demissão
O episódio começou durante uma comemoração de aniversário.
O funcionário comprou doces e salgados na padaria do próprio supermercado para celebrar com colegas. No entanto, no momento de registrar a compra, ocorreu um erro no caixa.
A operação registrou apenas um item, no valor aproximado de 10 euros, enquanto o total da compra chegava a cerca de 68 euros.
Empresa alegou fraude
A empresa interpretou o ocorrido como tentativa de fraude.
Por isso, aplicou a demissão por justa causa, sob alegação de apropriação indevida.
Mesmo após o trabalhador pagar a diferença, a empresa manteve a decisão.
O que a Justiça decidiu
Ao analisar o caso, a Justiça da Galícia adotou outro entendimento.
O tribunal considerou que não houve intenção de fraude por parte do funcionário.
Além disso, avaliou que a empresa agiu de forma desproporcional, já que não aplicou medidas gradativas antes da demissão.
Assim, o juiz classificou o episódio como falha operacional.
Valor da indenização
Diante da decisão, a Justiça determinou o pagamento de aproximadamente 105 mil euros.
Esse valor equivale a cerca de R$ 600 mil.
A indenização levou em conta o tempo de serviço e o impacto da demissão na vida do trabalhador.
O que o caso mostra
A decisão reforça a importância da proporcionalidade nas relações de trabalho.
Além disso, destaca que erros sem intenção comprovada não justificam punições extremas.
Por isso, cada situação deve ser analisada com base nas provas e no histórico do funcionário.
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