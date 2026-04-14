Entenda por que funcionário de supermercado foi indenizado em mais de R$ 600 mil

Justiça considerou desproporcional a demissão por justa causa após erro em compra durante comemoração

Gabriel Yuri Souto - 14 de abril de 2026

(Foto: Reprodução)

Um funcionário de supermercado conseguiu na Justiça uma indenização superior a R$ 600 mil após ser demitido por justa causa. O caso ocorreu na região da Galícia, na Espanha, e chamou atenção pela análise feita sobre a conduta da empresa.

O trabalhador atuou por cerca de 30 anos no mesmo estabelecimento e decidiu recorrer após considerar a demissão injusta.

O que motivou a demissão

O episódio começou durante uma comemoração de aniversário.

O funcionário comprou doces e salgados na padaria do próprio supermercado para celebrar com colegas. No entanto, no momento de registrar a compra, ocorreu um erro no caixa.

A operação registrou apenas um item, no valor aproximado de 10 euros, enquanto o total da compra chegava a cerca de 68 euros.

Empresa alegou fraude

A empresa interpretou o ocorrido como tentativa de fraude.

Por isso, aplicou a demissão por justa causa, sob alegação de apropriação indevida.

Mesmo após o trabalhador pagar a diferença, a empresa manteve a decisão.

O que a Justiça decidiu

Ao analisar o caso, a Justiça da Galícia adotou outro entendimento.

O tribunal considerou que não houve intenção de fraude por parte do funcionário.

Além disso, avaliou que a empresa agiu de forma desproporcional, já que não aplicou medidas gradativas antes da demissão.

Assim, o juiz classificou o episódio como falha operacional.

Valor da indenização

Diante da decisão, a Justiça determinou o pagamento de aproximadamente 105 mil euros.

Esse valor equivale a cerca de R$ 600 mil.

A indenização levou em conta o tempo de serviço e o impacto da demissão na vida do trabalhador.

O que o caso mostra

A decisão reforça a importância da proporcionalidade nas relações de trabalho.

Além disso, destaca que erros sem intenção comprovada não justificam punições extremas.

Por isso, cada situação deve ser analisada com base nas provas e no histórico do funcionário.

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