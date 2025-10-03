Truque para remover gelo do congelador em minutos e ainda economizar energia

Com papel alumínio e vapor, é possível descongelar o eletrodoméstico rapidamente sem desligar a geladeira

Gabriel Yuri Souto - 03 de outubro de 2025

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/Youtube)

O acúmulo de gelo nas paredes do congelador é um problema comum. Além de reduzir espaço interno e dificultar a circulação do ar frio, aumenta o consumo de energia e força o motor a trabalhar mais.

Mas existe um truque simples que pode resolver isso em poucos minutos.

A técnica combina vapor com papel alumínio. Basta forrar as paredes do freezer onde o gelo se acumulou, colocar uma panela pequena com água fervente dentro do compartimento e fechar a porta por alguns minutos.

O alumínio ajuda a distribuir o calor e o gelo amolece rapidamente, podendo ser removido com uma espátula de plástico.

Segundo especialistas em limpeza, esse método é mais prático que o descongelamento tradicional, que exige desligar a geladeira por horas. Além de acelerar o processo, ainda preserva o funcionamento do eletrodoméstico.

Benefícios do método

Economiza energia elétrica

Reduz o desgaste do compressor

Mantém o interior limpo e organizado

Aumenta a vida útil do freezer

Manter o freezer livre de gelo é essencial para garantir melhor conservação dos alimentos, eficiência na refrigeração e até uma conta de luz mais baixa.

Cuidados importantes

Use apenas papel alumínio, pois outros materiais não distribuem o calor de forma segura.

Não use objetos cortantes para retirar o gelo. Prefira espátula de plástico.

Evite abrir a porta com frequência e não armazene alimentos quentes diretamente no freezer, para reduzir a formação de gelo.

Com a prática regular, o truque garante mais eficiência ao eletrodoméstico e menos dor de cabeça no dia a dia.