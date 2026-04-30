A cidade “secreta” a 100 km de Campo Grande conhecida por fenômenos extraterrestres, com construções geométricas e observatório próprio

A 100 km de Campo Grande, uma cidade com casas redondas e pirâmides escalonadas desafia tudo o que se conhece sobre urbanismo

Gabriel Dias - 30 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Prefeitura de Corguinho)

A menos de duas horas de Campo Grande, escondida por dezenas de quilômetros de estrada de terra no interior de Mato Grosso do Sul, existe uma comunidade que mais parece ter saído de um filme de ficção científica.

O lugar atrai milhares de visitantes por ano, desperta curiosidade no mundo inteiro e carrega uma fama que mistura ciência, mistério e relatos que desafiam qualquer explicação convencional.

Quem chega até lá garante: nada naquela paisagem se parece com o Brasil que conhecemos. E o mais surpreendente é que tudo isso é real — e fica no município de Corguinho.

Um projeto que começou nos anos 1990

Na década de 1990, Urandir Fernandes de Oliveira e um grupo de colaboradores começaram a planejar uma comunidade autossustentável no interior sul-mato-grossense.

A construção teve início em 1997, e o lugar foi batizado de Cidade Zigurats — uma referência aos antigos templos escalonados da Mesopotâmia, conhecidos como zigurates.

O nome remete a essas construções da Suméria, que, segundo referências arqueológicas, eram consideradas moradas dos deuses. A proposta do projeto era criar um espaço que unisse pesquisa, arquitetura inovadora e convivência comunitária.

Arquitetura que desafia o convencional

Quem chega à Cidade Zigurats nota de imediato que nada ali segue o padrão urbano comum. O condomínio possui mais de mil lotes, e as construções seguem formatos padronizados: casas redondas, em forma de baú ou pirâmides escalonadas, com medidas baseadas na simetria da natureza.

Oito avenidas convergem para uma rotatória central, reproduzindo a rosa dos ventos, todas alinhadas aos pontos cardeais. No centro do projeto, destaca-se um grande edifício escalonado em formato piramidal.

O primeiro observatório astronômico de Mato Grosso do Sul

Um dos principais atrativos da Cidade Zigurats é o Centro Tecnológico Zigurats (CTZ). Criado pela Associação Dakila Pesquisas, o CTZ inclui o primeiro observatório astronômico do estado de Mato Grosso do Sul, que opera em áreas como astronomia, sismologia e climatologia.

O centro foi construído em um ponto estratégico que permite observar o céu sem interferência de luzes urbanas. Situado na latitude 19° sul, o local é descrito como uma região onde se registram anomalias no céu com frequência.

Relatos que alimentam o mistério

A fama da região ganhou contornos ainda mais curiosos a partir de relatos de luzes e fenômenos aéreos não identificados. Corguinho ficou nacionalmente conhecida por abrigar uma das mais famosas histórias envolvendo supostos contatos extraterrestres do Brasil.

Esse histórico, somado ao isolamento geográfico e à arquitetura singular, alimenta teorias que vão de civilizações antigas a tecnologias perdidas — o que torna a visita ao local uma experiência no mínimo intrigante.

Turismo científico em crescimento

O complexo que abriga a Cidade Zigurats e o Recanto de Havallon recebe, em média, 25 mil visitantes por ano, vindos de diversas partes do Brasil e do exterior. O Dakila Pesquisas foi fundado em 1997 com o propósito de ser referência em turismo científico, tendo Corguinho como sede.

Para quem deseja conhecer, é possível agendar visitas ao CTZ com antecedência. O acesso inclui trechos de estrada sem pavimentação — o que só reforça a sensação de estar entrando em um mundo à parte.

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