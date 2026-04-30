Prefeitura de Anápolis passa a ofertar tratamento de reposição hormonal para mulheres na menopausa
Pacientes interessadas devem, antes, realizar consulta em uma Unidade de Saúde da Família
Mulheres que estão com baixos níveis de estrogênio podem procurar a reposição hormonal em unidades da Rede Municipal de Saúde de Anápolis. Segundo divulgado pela Prefeitura, a medida já está valendo.
Uma das indicações de uso desse hormônio é o tratamento de mulheres que estão passando pela menopausa.
A endocrinologista Adriana Albernaz pontua que a reposição é essencial “quando a mulher apresenta diminuição da produção natural de estrogênio, com sintomas como dor no baixo ventre, infecção urinária de repetição e dor durante a relação sexual”.
O estrogênio está disponível em pomadas, mas é preciso atenção: a aquisição, gratuita, só acontece após encaminhamento médico que indique a necessidade.
Portanto, a paciente interessada precisa, primeiro, fazer uma consulta em uma Unidade de Saúde da Família (USF). Depois disso, são pedidos alguns exames, como mamografia e examesde sangue, para avaliar o quadro clínico.
A mulher também é encaminhada para um especialista, que define a melhor forma de tratamento. Com a indicação dele, a paciente recebe a prescrição e pode retirar o medicamento nas unidades indicadas.
A pomada fica disponível na Unidade de Saúde da Mulher, na farmácia do Ambulatório Municipal de Especialidades (AME), na farmácia do Ambulatório Universitário Central, na Policlínica (antigo Osego) e no Hospital Dia do Idoso (HDI).
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