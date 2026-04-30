Prefeitura de Anápolis passa a ofertar tratamento de reposição hormonal para mulheres na menopausa

Pacientes interessadas devem, antes, realizar consulta em uma Unidade de Saúde da Família

Natália Sezil - 30 de abril de 2026

Unidade Básica de Saúde São Lourenço. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Anápolis)

Mulheres que estão com baixos níveis de estrogênio podem procurar a reposição hormonal em unidades da Rede Municipal de Saúde de Anápolis. Segundo divulgado pela Prefeitura, a medida já está valendo.

Uma das indicações de uso desse hormônio é o tratamento de mulheres que estão passando pela menopausa.

A endocrinologista Adriana Albernaz pontua que a reposição é essencial “quando a mulher apresenta diminuição da produção natural de estrogênio, com sintomas como dor no baixo ventre, infecção urinária de repetição e dor durante a relação sexual”.

O estrogênio está disponível em pomadas, mas é preciso atenção: a aquisição, gratuita, só acontece após encaminhamento médico que indique a necessidade.

Portanto, a paciente interessada precisa, primeiro, fazer uma consulta em uma Unidade de Saúde da Família (USF). Depois disso, são pedidos alguns exames, como mamografia e examesde sangue, para avaliar o quadro clínico.

A mulher também é encaminhada para um especialista, que define a melhor forma de tratamento. Com a indicação dele, a paciente recebe a prescrição e pode retirar o medicamento nas unidades indicadas.

A pomada fica disponível na Unidade de Saúde da Mulher, na farmácia do Ambulatório Municipal de Especialidades (AME), na farmácia do Ambulatório Universitário Central, na Policlínica (antigo Osego) e no Hospital Dia do Idoso (HDI).

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