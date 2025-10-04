GCM de Senador Canedo prende estuprador do Pará que estava escondido na cidade

Alerta sobre o paradeiro foi feito pela Polícia Federal e o foragido ainda tentou enganar os agentes

Augusto Araújo - 04 de outubro de 2025

Suspeito foi preso após trabalho conjunto da GCM com a Polícia Federal. (Foto: Divulgação/ GCM)

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Senador Canedo, município na Região Metropolitana de Goiânia, cumpriu um mandado de prisão contra um homem acusado de estupro de vulnerável e que estava escondido na cidade.

O suspeito, de 62 anos, estava foragido da Justiça do Estado do Pará desde o ano de 2022, quando teria deixado o estado para se “refugiar” em Goiás.

Ele foi detido durante a Operação Sentinela do Cerrado, fruto da cooperação entre a GCM e o Grupo de Capturas da Polícia Federal (PF).

Equipes de inteligência de ambas as corporações atuaram em conjunto no compartilhamento de informações para chegar à localização do suspeito, na tarde desta sexta-feira (03).

Dessa forma, ele foi encontrado e a prisão ocorreu em via pública. No momento da abordagem, o homem tentou se passar por outra pessoa e chegou a fornecer um nome falso inventado na hora, mas foi identificado e recapturado.

O resultado da operação foi a captura e entrega do foragido à Polícia Penal, que ficará responsável pela custódia do suspeito.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias da Grande Goiânia!