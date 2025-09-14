Homem que usava Instagram para extorquir e abusar de criança em Anápolis é preso em outro estado

Suspeito de 32 anos foi localizado após investigação da Polícia Civil de Goiás. Na casa dele, foram encontrados materiais de pornografia infantiL

Da Redação - 14 de setembro de 2025

Fachada da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Anápolis. (Foto: Divulgação)

Uma operação conjunta entre as Polícias Civis de Goiás e Pernambuco resultou na prisão de um homem de 32 anos, suspeito de extorquir e abusar de uma criança de 11 anos, moradora de Anápolis.

A prisão ocorreu na última sexta-feira (12), em Serra Talhada (PE), mas só foi divulgada neste domingo (14) pela Polícia Civil de Goiás. A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Anápolis conseguiu identificar o autor, que utilizava as redes sociais para cometer os crimes.

O caso teve início em julho deste ano, quando a vítima foi abordada pelo suspeito no Instagram.

O homem passou a assediar a criança e a ameaçá-la, afirmando que conhecia a rotina dela e de seus familiares. Sob a coação de que “iria atrás dela”, a menina, apavorada, cedeu e enviou vídeos de natureza sexual, conforme exigido pelo criminoso.

A investigação começou assim que a família da vítima tomou conhecimento das conversas e procurou a Polícia Civil em Anápolis. A partir da denúncia, os agentes da DPCA conseguiram rastrear e identificar o suspeito, localizando-o na cidade de Serra Talhada. Com o mandado de busca e apreensão expedido, a Polícia Civil de Pernambuco prestou apoio operacional para o cumprimento da medida.

Durante a busca na residência do investigado, os policiais encontraram um extenso material de pornografia infantil, o que resultou na prisão em flagrante do homem.

Ele será indiciado em Goiás pelos crimes de extorsão e estupro de vulnerável, além de responder em Pernambuco pelo armazenamento do conteúdo pornográfico, onde se encontra agora à disposição do Poder Judiciário.