Homem que usava Instagram para extorquir e abusar de criança em Anápolis é preso em outro estado
Suspeito de 32 anos foi localizado após investigação da Polícia Civil de Goiás. Na casa dele, foram encontrados materiais de pornografia infantiL
Uma operação conjunta entre as Polícias Civis de Goiás e Pernambuco resultou na prisão de um homem de 32 anos, suspeito de extorquir e abusar de uma criança de 11 anos, moradora de Anápolis.
A prisão ocorreu na última sexta-feira (12), em Serra Talhada (PE), mas só foi divulgada neste domingo (14) pela Polícia Civil de Goiás. A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Anápolis conseguiu identificar o autor, que utilizava as redes sociais para cometer os crimes.
O caso teve início em julho deste ano, quando a vítima foi abordada pelo suspeito no Instagram.
O homem passou a assediar a criança e a ameaçá-la, afirmando que conhecia a rotina dela e de seus familiares. Sob a coação de que “iria atrás dela”, a menina, apavorada, cedeu e enviou vídeos de natureza sexual, conforme exigido pelo criminoso.
A investigação começou assim que a família da vítima tomou conhecimento das conversas e procurou a Polícia Civil em Anápolis. A partir da denúncia, os agentes da DPCA conseguiram rastrear e identificar o suspeito, localizando-o na cidade de Serra Talhada. Com o mandado de busca e apreensão expedido, a Polícia Civil de Pernambuco prestou apoio operacional para o cumprimento da medida.
Durante a busca na residência do investigado, os policiais encontraram um extenso material de pornografia infantil, o que resultou na prisão em flagrante do homem.
Ele será indiciado em Goiás pelos crimes de extorsão e estupro de vulnerável, além de responder em Pernambuco pelo armazenamento do conteúdo pornográfico, onde se encontra agora à disposição do Poder Judiciário.