Casada há mais de 10 anos, mulher começa a desconfiar do marido e percebe que algo terrível estava prestes a acontecer

Gabriel Yuri Souto - 05 de outubro de 2025

Entre os muitos relatos que circulam nas redes sociais sobre relacionamentos, um chamou atenção pela gravidade dos detalhes e pela forma como mostra a importância de ouvir o próprio instinto.

A história repercutiu entre internautas e reacendeu o debate sobre confiança e segurança dentro do lar.

De acordo com a publicação no X (antigo Twitter), a protagonista é uma profissional bem-sucedida que ocupa um cargo executivo e é casada há mais de uma década.

O casamento, embora estável aos olhos de quem via de fora, já mostrava sinais de desgaste. Tudo mudou depois da renovação do seguro de vida dela, benefício oferecido pela empresa em que trabalha.

O marido, que tinha acesso a uma pasta de documentos compartilhada entre o casal, viu que o valor do seguro havia aumentado e continuava sendo o beneficiário.

A desconfiança

Pouco tempo depois, o comportamento dele começou a mudar. Passou a agir de maneira mais atenciosa, mas também mais estranha, o que despertou uma sensação incômoda na mulher.

Ela sofre de alergia severa a camarão, uma condição capaz de provocar choque anafilático, e começou a sentir o cheiro do alimento dentro de casa.

Ao questionar o marido, ele negou e disse que o odor devia vir do apartamento vizinho.

Alguns dias depois, o homem começou a dizer que queria preparar um jantar especial para os dois. Disse que estava animado e que seria uma forma de se reaproximarem depois de tanto tempo de rotina pesada.

Durante o expediente, ele enviou mensagens dizendo que faria um risoto diferente, cheio de especiarias, e pediu que ela apenas fosse para casa e relaxasse.

A mulher passou o dia inteiro com uma sensação ruim, um pressentimento difícil de explicar. Mesmo assim, decidiu ir. Ao chegar em casa, encontrou o marido na cozinha, terminando de preparar o jantar.

Ele parecia calmo e solícito, pediu que ela tomasse um banho enquanto finalizava a comida e abriu uma garrafa de vinho para acompanhar o prato.

O jantar

A mesa estava posta, as luzes baixas e o clima sugeria uma tentativa de reconciliação. Os dois brindaram e conversaram por alguns minutos até que ele serviu o risoto.

Assim que o prato foi colocado à sua frente, algo dentro dela disse para não comer. O cheiro parecia normal, mas o medo falou mais alto.

Enquanto o marido se levantou para atender uma ligação, ela disfarçou, pegou o guardanapo de pano e retirou discretamente a comida do prato, escondendo-a em um móvel próximo.

Quando ele voltou, acreditando que ela havia comido, ficou a observá-la em silêncio, com um olhar estranho. Ela fingiu tranquilidade, alegou que estava cansada e decidiu se deitar mais cedo.

Durante a madrugada, acordou e viu o homem ajoelhado ao lado da cama, observando-a enquanto dormia. Fingiu continuar dormindo, tomada pelo medo.

Na manhã seguinte, ao se levantar, percebeu que sua bolsa e o celular estavam escondidos no guarda-roupa, como se alguém tivesse tentado impedir que ela pedisse ajuda.

Assustada, saiu de casa antes do amanhecer, dizendo que tinha uma reunião de trabalho. Ao chegar à empresa, mudou o beneficiário do seguro de vida, substituindo o nome do marido pelo da mãe.

À noite, quando voltou para casa, pediu o divórcio. O guardanapo com o risoto, que poderia servir de prova, havia desaparecido.

O relato viralizou nas redes sociais e reacendeu discussões sobre relacionamentos abusivos e a importância de reconhecer sinais de perigo.

Dados de pesquisas

Especialistas afirmam que atitudes como controle, manipulação emocional e vigilância constante sobre a parceira podem ser indícios de comportamento violento e precisam ser observados com atenção.

De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Brasil registrou mais de 1,4 milhão de casos de violência doméstica em 2023, uma média de 160 agressões por hora.

Afinal, o levantamento também mostra que 63% das mulheres vítimas afirmam ter sentido medo do parceiro antes da agressão ocorrer, mas não buscaram ajuda por acreditarem que a situação não se repetiria.

A história serviu de alerta para muitas mulheres que vivem situações semelhantes. O caso reforça a necessidade de não ignorar o próprio instinto e de procurar apoio em casos de desconfiança, ameaças ou comportamento abusivo dentro de casa.

