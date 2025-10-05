Empresa com mais de 50 anos em Goiânia troca escala 6×1 por modelo 4×3 para equilibrar rotina

Estabelecimento anunciou a mudança pelas redes sociais e causou reações dos goianienses

Natália Sezil - 05 de outubro de 2025

Bar anunciou a mudança da escala 5×2 para 4×3. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Com 58 anos de história no Centro de Goiânia, o Zé Latinhas anunciou que está de mudança: irá implementar o modelo de trabalho 4×3, já a partir desta semana.

No bar, o novo regime substitui o antigo 5×2 – e a proposta se insere na discussão contra a escala 6×1. A ideia é que as próximas semanas sirvam como um teste.

O estabelecimento compartilhou que vai “gradualmente reduzir as cargas horárias de quem trabalha” e que busca promover a mudança de forma sustentável, que funcione tanto para os profissionais contratados quanto para o bar.

O Zé Latinhas ainda garantiu: “nosso teste visa redução de carga horária dos trabalhadores, manutenção dos salários e planejamento melhor do serviço”.

A ação também vale para o Maria Garrafinhas, que é da mesma “família”. Ambos ficam na Rua 8, no Centro de Goiânia. Na prática, os dois empreendimentos passam a funcionar de quinta-feira a domingo.

Após o anúncio, diversos goianienses compartilharam o que pensam da escolha. Nos comentários, a sensação foi de apoio. Um cliente disse: “alguém tem que começar a puxar o movimento em Goiânia… Parabéns!!”.

Outros ecoaram: “muito bem! Tem que valorizar mesmo quem faz o bar acontecer”. “Arrasaram. Não basta defender, tem que dar o exemplo e fazer pra mostrar como pode dar certo”.

