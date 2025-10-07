Espaço infantil do Parque Ipiranga pode ganhar o nome de João Victor em homenagem e alerta pela segurança das crianças
Projeto foi apresentado na Câmara Municipal de Anápolis pela presidente Andreia Rezende
Presidente da Câmara Municipal de Anápolis, Andreia Rezende (Avante) protocolou um projeto de lei, nesta terça-feira (07), para que o espaço destinado às crianças no Parque Ambiental Ipiranga seja denominado “Parque Infantil João Victor Gontijo Oliveira“.
O novo nome homenagearia o menino, de apenas 10 anos, que morreu eletrocutado após encostar em um fio solto energizado, na Vila Jussara, no dia 19 de setembro.
Andreia defende que a mudança seria uma forma de eternizar a memória da criança em um local que simboliza infância, brincadeira, alegria e convivência saudável.
Além disso, transformaria “a dor em lembrança, garantindo que o legado de João Victor permaneça vivo, inspirando cuidado, atenção e carinho” nos frequentadores do Parque Ipiranga.
A presidente da Câmara também defende que significaria “um gesto de respeito e amor, que reforça a responsabilidade da sociedade em proteger os menores e valorizar o tempo precioso que cada criança tem com suas famílias”.
Protocolado, o projeto ainda precisa ser aprovado pelas comissões temáticas para que, só então, seja votado em Plenário. Depois disso, ainda passa pelo Poder Executivo, que pode vetar ou sancionar o projeto de lei.
Projeto não é o primeiro que homenageia João Victor
A proposta de Andreia Rezende não é o primeiro projeto de lei a tramitar na Câmara Municipal que procura homenagear João Victor.
No dia 25 de setembro, menos de uma semana após a tragédia, os vereadores apreciaram o Projeto de Lei Ordinária (PLO) 301/2025.
A proposta busca obrigar a Equatorial Goiás e demais empresas que utilizam postes como suportes para cabeamentos a organizarem adequadamente os fios em Anápolis.
A proposição foi aprovada em 1º turno, estabelecendo regras mais rígidas para a fiação em postes de energia, internet, telefonia e TV a cabo na cidade.
