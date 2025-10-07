Espaço infantil do Parque Ipiranga pode ganhar o nome de João Victor em homenagem e alerta pela segurança das crianças

Projeto foi apresentado na Câmara Municipal de Anápolis pela presidente Andreia Rezende

Natália Sezil - 07 de outubro de 2025

Projeto de lei pode renomear espaço no Parque Ipiranga em homenagem a João Victor Gontijo. (Foto: Reprodução/Redes Sociais e Divulgação)

Presidente da Câmara Municipal de Anápolis, Andreia Rezende (Avante) protocolou um projeto de lei, nesta terça-feira (07), para que o espaço destinado às crianças no Parque Ambiental Ipiranga seja denominado “Parque Infantil João Victor Gontijo Oliveira“.

O novo nome homenagearia o menino, de apenas 10 anos, que morreu eletrocutado após encostar em um fio solto energizado, na Vila Jussara, no dia 19 de setembro.

Andreia defende que a mudança seria uma forma de eternizar a memória da criança em um local que simboliza infância, brincadeira, alegria e convivência saudável.

Além disso, transformaria “a dor em lembrança, garantindo que o legado de João Victor permaneça vivo, inspirando cuidado, atenção e carinho” nos frequentadores do Parque Ipiranga.

A presidente da Câmara também defende que significaria “um gesto de respeito e amor, que reforça a responsabilidade da sociedade em proteger os menores e valorizar o tempo precioso que cada criança tem com suas famílias”.

Protocolado, o projeto ainda precisa ser aprovado pelas comissões temáticas para que, só então, seja votado em Plenário. Depois disso, ainda passa pelo Poder Executivo, que pode vetar ou sancionar o projeto de lei.

Projeto não é o primeiro que homenageia João Victor

A proposta de Andreia Rezende não é o primeiro projeto de lei a tramitar na Câmara Municipal que procura homenagear João Victor.

No dia 25 de setembro, menos de uma semana após a tragédia, os vereadores apreciaram o Projeto de Lei Ordinária (PLO) 301/2025.

A proposta busca obrigar a Equatorial Goiás e demais empresas que utilizam postes como suportes para cabeamentos a organizarem adequadamente os fios em Anápolis.

A proposição foi aprovada em 1º turno, estabelecendo regras mais rígidas para a fiação em postes de energia, internet, telefonia e TV a cabo na cidade.

