Escola de garoto que morreu eletrocutado em Anápolis presta homenagens uma semana após tragédia

Samuel Leão - 26 de setembro de 2025

Homenagem foi realizada por alunos, servidores e familiares de João Victor na Escola Municipal Rosevir Ribeiro de Paiva. (Foto: Reprodução/TV Anhanguera)

Amigos, familiares, colegas e servidores da Escola Municipal Rosevir Ribeiro de Paiva, situada no bairro Jardim Gonçalves, em Anápolis, se mobilizaram para realizar uma homenagem para João Victor Gontijo, garotinho de 10 anos que faleceu após sofrer um choque elétrico na última sexta (19). O evento ocorreu nesta sexta-feira (26), exatamente uma semana após a tragédia.

Na ocasião, todos se mobilizaram com balões brancos na porta da unidade, que foram soltos ao céu em um gesto de solidariedade. Muitos estudantes levaram flores e presentes para a família, além de deixarem escorrer algumas lágrimas em meio à comoção.

Júnio Carvalho, pai de João Victor, relatou que ele era o “melhor menino do mundo, não tem igual”, em entrevista à TV Anhanguera, seguido também pela diretora da unidade, Alessandra Neves, que disse: “é uma despedida, mas uma lembrança também das marcas boas que ele nos deixou”.

Em tempo

O acidente que vitimou João Victor Gontijo foi causado por um fio de fibra ótica energizado que, descascado, estava no chão e acabou sendo pisado pelo garoto, que sofreu uma descarga elétrica e não resistiu.

Um bombeiro chegou a tentar manobras de ressuscitação, mas não foi capaz de salvá-lo. Esse caso causou grande comoção em Anápolis, levando a Prefeitura a decretar estado de emergência para a retirada dos fios.

Na Câmara Municipal, uma lei com o nome dele foi aprovada, com o intuito de cobrar das empresas de telefonia e energia a devida manutenção da rede.

