Câmara deve aprovar “Lei João Victor” para obrigar Equatorial Goiás a organizar fios em postes de Anápolis

Projeto surge em resposta à tragédia que comoveu Anápolis e visa evitar que acidentes similares voltem a acontecer

Danilo Boaventura - 25 de setembro de 2025

Câmara Municipal de Anápolis.(Foto: Samuel Leão)

Na mesma sessão extraordinária desta quinta-feira (25) que votará o pedido do prefeito Márcio Corrêa para refinanciar a dívida municipal, os vereadores de Anápolis também apreciarão o Projeto de Lei Ordinária (PLO) 301/2025, conhecido como “Lei João Victor”.

A proposta, que homenageia o menino de 10 anos que morreu eletrocutado por um fio de internet energizado no último dia 19, obriga a Equatorial Goiás e demais empresas que utilizam postes como suporte para seus cabeamentos a organizarem adequadamente os fios na cidade.

O projeto surge em resposta à tragédia que comoveu Anápolis e visa evitar que acidentes similares voltem a acontecer, estabelecendo regras claras para o alinhamento e organização da fiação nos postes do município.

A expectativa é que o texto seja aprovado por unanimidade.

