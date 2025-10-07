Motociclista morre após colisão com caminhão na Avenida Perimetral, em Goiânia

Equipes da Polícia Militar (PM) e do Samu estiveram no local e constataram óbito

Gabriella Pinheiro - 07 de outubro de 2025

Imagem mostra moto caída próximo a um carro, em Goiânia. (Foto: Reprodução)

Uma ultrapassagem perigosa terminou em tragédia após um motociclista, de 42 anos, colidir na traseira de um caminhão. O acidente aconteceu na tarde desta terça-feira (07), na Avenida Perimetral, em Goiânia.

Conforme apurado, a situação ocorreu na esquina com a Avenida Pedro Paulo de Souza, sentido Shopping Passeio das Águas, quando a vítima trafegava pela pista central da via, seguindo atrás de um caminhão.

Em determinado momento, o condutor realizou uma ultrapassagem pela direita, colidindo na traseira de outro veículo do mesmo tipo, que se encontrava parado na pista devido a uma possível pane elétrica.

Com o impacto, o motociclista foi arremessado à pista de rolamento, quase sendo atingido por um outro automóvel, um Renault Clio, que trafegava logo atrás.

No entanto, por estar em baixa velocidade, o condutor conseguiu desviar e evitar o atropelamento. A vítima, porém, não resistiu e faleceu ainda no endereço.

Os motoristas dos veículos de grande porte foram submetidos ao teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo para ingestão de álcool.

Equipes da Polícia Militar (PM) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local e constataram o óbito do motociclista.

Além disso, a Polícia Científica, juntamente com o Instituto Médico Legal (IML), se deslocou até o local para realizar o isolamento da área e a retirada do corpo.

