Sabonete natural é segredo para depilação sem produtos fortes, laser ou lâmina

Essa é uma alternativa suave e curiosa que escapa aos métodos comuns e promete resultados discretos.

Magno Oliver - 07 de outubro de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Marilza Silva)

Na hora de se depilar, em meio a tantas opções de depilação como cera, lâmina, laser, cremes agressivos, bombou na internet uma proposta simples e natural que vem fazendo sucesso: o uso de sabonete natural que contém açafrão (curcuma).

Ainda pouco divulgado nas clínicas, esse método se apoia nas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias do açafrão para suavizar o processo de remoção dos pelos, de modo gradual.

Mas será que funciona mesmo? E para quem e que tipo de pele é indicado esse produto caseiro que virou febre nas redes sociais?

O açafrão-da-terra, também chamado de cúrcuma (Curcuma longa), é uma planta utilizada há milênios na medicina tradicional para diversos tratamentos. Sua raiz moída é conhecida pela presença da curcumina, um composto bioativo com ampla ação antioxidante, anti-inflamatória e cicatrizante. Em cosméticos, essas propriedades são exploradas para clareamento leve, regeneração da pele e redução da inflamação em casos de irritação ou foliculite, os famosos pelos “encravados”.

Na forma de sabonete em barra, o ingrediente ganha versatilidade e boa funcionalidade: além de sua ação biológica, ele serve como veículo de contato com a pele, facilitando a penetração de seus efeitos e proporcionando uma esfoliação suave.

No mercado artesanal, já é possível encontrar sabonetes de açafrão. Os produtores explicam que o uso frequente ajuda a afinar e reduzir os pelos na região desejada graças à ação do açafrão. Ele promove uma depilação natural e progressiva sem agredir a pele.

A explicação é que o produto não tem ação imediata, é preciso fazer uso contínuo e alguns meses de aplicação. Esse sabonete natural tem um risco menor de irritação por nenhum agente químico agressivo agregado. Também ajuda contra a foliculite e pelos encravados, por conta das propriedades anti-inflamatórias do açafrão.

Confira o vídeo completo do produto:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Di Maria Shop (@di_mariashop)

