Itumbiara e Jataí superam Goiânia, Aparecida e Anápolis em ranking nacional de Educação

Danilo Boaventura - 08 de outubro de 2025

Vista aérea de Itumbiara. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Itumbiara)

O interior de Goiás voltou a se destacar em um dos principais levantamentos sobre gestão pública do país.

De acordo com o Ranking de Competitividade dos Municípios 2025, divulgado pelo Centro de Liderança Pública (CLP), nesta terça-feira (07), Itumbiara e Jataí conquistaram as melhores posições entre as cidades goianas no pilar Acesso à Educação.

O estudo avalia mais de 400 municípios brasileiros e leva em conta indicadores como oferta de ensino básico, infraestrutura escolar e políticas de permanência dos alunos. O objetivo é medir a capacidade das administrações municipais de garantir que todas as crianças e jovens tenham acesso à educação de qualidade.

Conforme o ranking, Itumbiara aparece em 1º lugar regional e ocupa a 157ª posição nacional, enquanto Jataí vem logo atrás, em 2º lugar no Centro-Oeste e 181º no país. A capital Goiânia surge na 5ª posição regional (196ª no Brasil), seguida por Aparecida de Goiânia (7ª, 203ª) e Anápolis (17ª, 309ª).

O pilar de Acesso à Educação, que tem peso de 6,4% no cálculo geral do índice, é considerado um dos mais importantes do estudo. Ele mede não apenas a estrutura da rede de ensino, mas também a eficiência das políticas locais para manter os alunos na escola e combater a evasão.

Segundo o CLP, o desempenho de Itumbiara e Jataí demonstra avanços consistentes em áreas como ampliação de vagas, melhoria da infraestrutura e fortalecimento das políticas públicas voltadas à educação básica.

Prestes a ser entregue, restaurante popular pode ser divisor de águas no IFG de Anápolis

O restaurante popular do Instituto Federal de Goiás (IFG) em Anápolis está em fase final de construção e deve ser entregue nos próximos meses.

O investimento, de mais de R$ 2 milhões, reúne recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e emendas articuladas pelo deputado Rubens Otoni (PT), pelo vereador Professor Marcos (PT) e pelo senador Vanderlan Cardoso (PSD).

Com 240 lugares, o novo espaço promete transformar o cotidiano no campus, garantindo acesso à alimentação a estudantes de baixa renda, que muitas vezes não têm condições financeiras para almoçar fora de casa.

Localizado no Reny Cury, o IFG de Anápolis está inserido em uma região que abrange bairros como Copacabana, Vila União, Viviam Parque, Morumbi e Jibran, e se consolida como uma instituição descentralizada e voltada a quem mais precisa, com ensino técnico e superior gratuito que abre portas para oportunidades concretas de ascensão social.

Após derrota em Aparecida, Professor Alcides deixa de mandar emenda para o município

Um ano após ser derrotado pela terceira vez consecutiva na disputa pela Prefeitura de Aparecida de Goiânia, o deputado federal Professor Alcides (sem partido) deixou de enviar qualquer emenda parlamentar para o município.

Levantamento do Portal da Transparência mostra que, até o momento, não há registro de repasses em 2025. Em 2024, o parlamentar havia destinado R$ 2,1 milhões à cidade, todos voltados para a área da saúde.

No mesmo período, Alcides direcionou recursos para outros municípios, como R$ 2 milhões para Goiânia, R$ 700 mil para São Paulo (SP), R$ 676 mil para Aragarças e R$ 225 mil para Alexânia.

O recuo em relação a Aparecida é visto por lideranças locais como um movimento político após o novo revés nas urnas. Lideranças afirmam que o deputado tem se afastado da base eleitoral e concentrado esforços em ampliar sua atuação em outras regiões de Goiás.

Deputado anuncia saída do PL e critica isolamento dentro do partido

Decano da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), o deputado estadual Paulo Cezar Martins (PL) anunciou que vai deixar o partido após demonstrar insatisfação com os rumos da legenda.

O parlamentar afirmou que, em três anos de filiação, nunca foi chamado para reuniões internas e chegou a se sentir “convidado a sair” da sigla.

“Algumas pessoas que querem se filiar ao partido, mas não querem disputar a eleição comigo, mandaram uma pessoa em nome do partido para conversar comigo. Eu subentendi e falei: ‘você não tá tendo coragem de pedir pra mim sair, mas eu me senti convidado a sair’”, relatou.

Paulo Cezar também disse que mantém diálogo com o vice-governador Daniel Vilela (MDB) e deve definir seu novo destino político nas próximas semanas.

Projeto ferroviário em Anápolis avança fora das normas e pode aumentar risco de acidentes, alerta especialista

Um projeto de passagem em nível para cruzamento da ferrovia Centro-Atlântica, ligando ao Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia), avança sem atender às normas da ABNT NBR 15680, que exige distância mínima de 1,5 km entre passagens destinadas a veículos.

Apresentado pela empresa Aurora Eadi e aprovado pela operadora VLI, o traçado proposto está dentro da área de influência de outro cruzamento já existente, o que contraria parâmetros de segurança e até os manuais internos da própria concessionária.

Além da irregularidade técnica, o projeto invade área verde pública sob domínio da Codego, sem licenciamento ambiental claro ou comprovação de estudo de impacto viário. A Aurora já havia sido questionada por abrir uma via de acesso a um terreno sem autorização do poder público.

Especialistas alertam que a duplicação de passagens em nível aumenta o risco de colisões e bloqueios. Segundo o engenheiro Marcos Aires, o modelo mais seguro seria o desnível entre rodovia e ferrovia, por meio de viadutos ou túneis. “Quando se cria uma passagem próxima à outra, cresce a chance de erro humano e acidentes graves”, explica.

Na semana passada, dois veículos colidiram com um trem parado na GO-330, justamente em um ponto de cruzamento ferroviário

Nota 10

Para a Guarda Civil Municipal (GCM) de Senador Canedo, que em menos de 24 horas prendeu dois foragidos da Justiça durante a Operação Sentinela do Cerrado, realizada em parceria com a Polícia Federal.

Um dos homens tinha mandado em aberto e o outro era procurado por estupro de vulnerável no Mato Grosso.

Nota Zero

Para o projeto de lei do vereador Policial Federal Suender (PL), que prevê multas de até R$ 1 mil e proibição de participar de concursos públicos ou ocupar cargos municipais a quem for flagrado usando drogas em locais públicos de Anápolis.

A proposta é inconstitucional, pois penalidades desse tipo cabem à União e não ao município. Além disso, ignora que a dependência química é uma questão de saúde pública, que exige tratamento, acolhimento e políticas de prevenção, não medidas punitivas que apenas agravam a exclusão social.