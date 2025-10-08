Ypê abre vagas para estudantes de Goiânia e Anápolis com série de benefícios e possibilidade de efetivação
Prazo para interessados se candidatarem vai até 03 de novembro. Contrato tem início em janeiro
Estudantes de cursos de bacharelado, licenciatura ou tecnólogo podem ter uma nova oportunidade à vista, em Goiânia e Anápolis. A Ypê, empresa de produtos de higiene e limpeza, está com inscrições abertas para o Programa de Estágio Ypê 2026.
O prazo para interessados se candidatarem vai até 03 de novembro – e o processo é realizado online, pelo site do projeto. Segundo a empresa, o contrato tem início em janeiro de 2026, com jornada de 30h semanais.
Podem participar graduandos que tenham previsão de conclusão de curso entre dezembro de 2026 e dezembro de 2027. Isso porque há a possibilidade de efetivação dos estagiários ao final do período.
A seleção – para diferentes áreas da empresa – acontece em quatro etapas: inscrições; avaliações online; painel com liderança Ypê e RH; e entrevista final online.
A contratação inclui uma série de benefícios, além da bolsa-auxílio: assistência médica e odontológica, seguro de vida, refeição no local ou vale-refeição, vale alimentação, cesta mensal de produtos Ypê, desconto em lojas próprias, kit de Natal, Wellhub e bolsa de estudos via Unico Skill.
