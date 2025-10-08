Ypê abre vagas para estudantes de Goiânia e Anápolis com série de benefícios e possibilidade de efetivação

Prazo para interessados se candidatarem vai até 03 de novembro. Contrato tem início em janeiro

Natália Sezil - 08 de outubro de 2025

Vagas estão disponíveis para Goiânia e Anápolis (Foto: Captura / Google / Nilson José)

Estudantes de cursos de bacharelado, licenciatura ou tecnólogo podem ter uma nova oportunidade à vista, em Goiânia e Anápolis. A Ypê, empresa de produtos de higiene e limpeza, está com inscrições abertas para o Programa de Estágio Ypê 2026.

O prazo para interessados se candidatarem vai até 03 de novembro – e o processo é realizado online, pelo site do projeto. Segundo a empresa, o contrato tem início em janeiro de 2026, com jornada de 30h semanais.

Podem participar graduandos que tenham previsão de conclusão de curso entre dezembro de 2026 e dezembro de 2027. Isso porque há a possibilidade de efetivação dos estagiários ao final do período.

A seleção – para diferentes áreas da empresa – acontece em quatro etapas: inscrições; avaliações online; painel com liderança Ypê e RH; e entrevista final online.

A contratação inclui uma série de benefícios, além da bolsa-auxílio: assistência médica e odontológica, seguro de vida, refeição no local ou vale-refeição, vale alimentação, cesta mensal de produtos Ypê, desconto em lojas próprias, kit de Natal, Wellhub e bolsa de estudos via Unico Skill.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!