Adolescente é encontrada dopada e seminua em carro com ex-namorado e outros dois homens, em Goiás

Vítima estava inconsciente no banco traseiro quando motorista tentou fugir de uma abordagem policial

Natália Sezil - 09 de outubro de 2025

Viatura da Polícia Militar. (Foto: Reprodução)

Uma adolescente, de 13 anos, foi encontrada dopada e seminua em um carro com o ex-namorado e outros dois homens, em Vila Propício, município a 206 km de Goiânia.

A cena foi flagrada pela Polícia Militar (PM) na noite de terça-feira (07), quando as autoridades faziam uma abordagem de rotina na GO-230 – da qual o motorista ainda tentou fugir.

Segundo a Polícia Civil (PC), o ex-namorado da adolescente, de 18 anos, e os outros dois homens, de 35 e 45 anos, negaram que havia outra pessoa no veículo. A vítima estava inconsciente no banco de trás.

Como contou o tenente Eduardo Abílio Borges à TV Anhanguera, os suspeitos disseram que ela havia ingerido bebidas alcoólicas, além de dois comprimidos de uma medicação para dormir.

A versão deles é de que o jovem de 18 anos iria com a ex-namorada até uma chácara, onde os dois trabalhariam como caseiros.

A mãe da adolescente, entretanto, defendeu que o relacionamento tinha histórico conturbado e havia terminado duas semanas antes.

A vítima foi encaminhada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Goianésia, onde passou por uma lavagem estomacal. Ela teria acordado apenas no dia seguinte, recebendo alta na quarta-feira (08).

Os três suspeitos foram presos em flagrante e teriam alegado não ter cometido crime contra a adolescente. Eles foram liberados após pagarem fiança.

A PC ainda investiga o ocorrido, apurando a possibilidade do crime de estupro. Exames para drogas, álcool e prática sexual ainda devem ser realizados.