Adolescente é encontrada dopada e seminua em carro com ex-namorado e outros dois homens, em Goiás
Vítima estava inconsciente no banco traseiro quando motorista tentou fugir de uma abordagem policial
Uma adolescente, de 13 anos, foi encontrada dopada e seminua em um carro com o ex-namorado e outros dois homens, em Vila Propício, município a 206 km de Goiânia.
A cena foi flagrada pela Polícia Militar (PM) na noite de terça-feira (07), quando as autoridades faziam uma abordagem de rotina na GO-230 – da qual o motorista ainda tentou fugir.
Segundo a Polícia Civil (PC), o ex-namorado da adolescente, de 18 anos, e os outros dois homens, de 35 e 45 anos, negaram que havia outra pessoa no veículo. A vítima estava inconsciente no banco de trás.
Como contou o tenente Eduardo Abílio Borges à TV Anhanguera, os suspeitos disseram que ela havia ingerido bebidas alcoólicas, além de dois comprimidos de uma medicação para dormir.
A versão deles é de que o jovem de 18 anos iria com a ex-namorada até uma chácara, onde os dois trabalhariam como caseiros.
A mãe da adolescente, entretanto, defendeu que o relacionamento tinha histórico conturbado e havia terminado duas semanas antes.
A vítima foi encaminhada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Goianésia, onde passou por uma lavagem estomacal. Ela teria acordado apenas no dia seguinte, recebendo alta na quarta-feira (08).
Os três suspeitos foram presos em flagrante e teriam alegado não ter cometido crime contra a adolescente. Eles foram liberados após pagarem fiança.
A PC ainda investiga o ocorrido, apurando a possibilidade do crime de estupro. Exames para drogas, álcool e prática sexual ainda devem ser realizados.