Três pessoas vão para hospital em Anápolis após serem atacadas por pitbull

Tutor do animal foi identificado e disse que cão deve ter fugido pelo portão que ficou aberto

Da Redação - 28 de setembro de 2025

Marcas de mordidas e arranhões deixadas pelo pitbull. (Foto: reprodução)

Um ataque de pitbull deixou ao menos três pessoas feridas em Anápolis, dentre elas duas adolescentes, na noite deste sábado (27), em Anápolis. A situação só não escalou para um desfecho mais trágico porque o animal foi imobilizado por um cidadão.

O caso aconteceu no Bairro Jardim dos Ipês e as vítimas, de 15, 16 e 23 anos foram encaminhadas Hospital Alfredo Abraão para receberem tratamento.

A Polícia Militar (PM) foi acionada para atender a ocorrência, sendo informada de que o animal estava contido por um terceiro.

Chegando no local, testemunhas informaram aos policiais o endereço do dono do cachorro, de modo que a equipe foi até a residência, onde também funciona uma oficina.

Lá o tutor afirmou que o pitbull provavelmente fugiu após ter escapado pelo portão aberto, sendo conduzido até a delegacia.

Como as vítimas optaram por não registrar denúncia, foi assinado um Termo Circunstanciado de Ocorrência por omissão da guarda de animal perigoso.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!