Três pessoas vão para hospital em Anápolis após serem atacadas por pitbull
Tutor do animal foi identificado e disse que cão deve ter fugido pelo portão que ficou aberto
Um ataque de pitbull deixou ao menos três pessoas feridas em Anápolis, dentre elas duas adolescentes, na noite deste sábado (27), em Anápolis. A situação só não escalou para um desfecho mais trágico porque o animal foi imobilizado por um cidadão.
O caso aconteceu no Bairro Jardim dos Ipês e as vítimas, de 15, 16 e 23 anos foram encaminhadas Hospital Alfredo Abraão para receberem tratamento.
A Polícia Militar (PM) foi acionada para atender a ocorrência, sendo informada de que o animal estava contido por um terceiro.
Chegando no local, testemunhas informaram aos policiais o endereço do dono do cachorro, de modo que a equipe foi até a residência, onde também funciona uma oficina.
Lá o tutor afirmou que o pitbull provavelmente fugiu após ter escapado pelo portão aberto, sendo conduzido até a delegacia.
Como as vítimas optaram por não registrar denúncia, foi assinado um Termo Circunstanciado de Ocorrência por omissão da guarda de animal perigoso.
